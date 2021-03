Actualidad

El ministro de Salud, Enrique Paris, recordó que "la pandemia no se ha ido, la pandemia sigue", e hizo el llamado desde todas las autoridades a seguir las medidas sanitarias, el autocuidado y a cumplir el calendario de vacunación.

A un año del primer caso positivo de Covid-19 en Chile, detectado el 3 de marzo de 2020 en la región del Maule, las autoridades sanitarias del país este miércoles realizaron un sentido balance de los últimos doce meses, reconociendo la labor del personal de salud en todo el país y dando una luz de esperanza, al estimar una vuelta a la normalidad para el segundo semestre.

Mientras arribaba el séptimo cargamento de vacunas Pfizer con 229.125 dosis, lo que suma más de 734 mil de este laboratorio, la subsecretaria del ramo, Paula Daza, recordó cómo la cartera reaccionó al avance del virus desde el día en que recibiera la llamada del exministro Jaime Mañalich quien le indicó la confirmación de un "caso sospechoso" en Talca. "Aunque sabíamos que había llegado al país, ya teníamos 2 meses trabajando en un plan, desde que se anunciaron en China los primeros casos", y agregó que desde ese momento "se ha fortalecido la estrategia de TTA (testeo, trazabilidad y aislamiento), Cuadrillas Sanitarias, red de salud, fiscalización y otras medidas", dijo la funcionaria.

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac agradeció a todo el personal de salud y afirmó que ha sido "un año muy duro para todos", la atención primaria "ha jugado un papel fundamental con los procedimientos y hoy con las jornadas de vacunación".

El subsecretario Dougnac, también destacó el diseño "de una estrategia para anticiparnos ante eventuales aumentos de ocupación de camas de hospitalización básica o de mayor complejidad".

Siendo el último en intervenir el ministro de Salud, Enrique Paris, se sumó a los agradecimientos y advirtió que "la pandemia sigue y debemos mantener las medidas de autocuidado".

Tras recordar el primer caso en el país también reconoció a los laboratorios del país y lamentó las pérdidas humanas producto de la pandemia durante este año.

Asimismo, hizo énfasis en el proceso de vacunación y destacó que "vamos a seguir con el plan pero sin abandonar las medidas sanitarias". Y es que, de acuerdo al cronograma de la autoridad, se espera que la inmunidad de rebaño recién se logre para fines de junio.

A la fecha los inoculados en el país ya alcanzan 3.646.970, con la primera dosis de los laboratorios Pfizer y Sinovac. Según el plan #YoMeVacuno, Chile es uno de los líderes internacionales de campaña de inoculación, esta semana se espera alcanzar 4 millones de vacunados y a fines de mes 5 millones.

- Total de personas vacunadas contra #COVID_19 al 3 de marzo a las 11:00 horas. #YoMeVacuno ✌️ pic.twitter.com/ZolB6n9Yu2 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 3, 2021

Como resumen del año, el titular de la cartera destacó "el compromiso de los funcionarios y el trabajo de la atención primaria... la colaboración con alcaldes y alcaldesas, que nunca ha faltado una cama ni un respirador mecánico y que somos líderes en testeo y vacunas".

"Lo que no fue tan bueno.... los errores que hemos cometido; en decir que no iba a ser tan fuerte la pandemia o al comunicar algunas ideas que no eran tan así. Cometimos errores al no tener una comunicación de riesgo más efectiva. Cometimos errores al no dialogar desde un comienzo con los alcaldes y municipios que nos pedían ayuda", señaló y como mensaje dijo "no vamos a volver a la 'normalidad' hasta el 30 de junio... hay que seguir con las medidas estrictas y si hay que volver atrás con algunas medidas, se tomarán las determinaciones".

Para finalizar el ministro de Salud recordó que "la pandemia no se ha ido, la pandemia sigue", y reiteró el llamado a seguir las medidas sanitarias, el autocuidado y al cumplir el calendario de vacunación.

