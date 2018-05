Abbott en Revista Capital: "No tengo miedo" que pidan destitución

Actualidad

El fiscal nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott, rompió su silencio en entrevista con Revista Capital, donde aborda la polémica generada por sus reuniones con el entonces senador y hoy ministro de Justicia, Hernán Larraín, y responde a las acusaciones de presiones y eventuales acuerdos relacionados con las investigaciones de financiamiento irregular de la política.

Algunas de sus afirmaciones fueron:

-"Estoy feliz en este trabajo, a pesar de los sinsabores y contingencias de los últimos días. Estoy seguro de que cuando termine mi período, quedará un mejor Ministerio Público que antes".

-"En el Caso Penta no he tenido ninguna participación. Me inhabilité desde el primer minuto, debido a que quien manejaba todos los recursos del grupo Penta era mi primo hermano".

-Casos Penta y SQM, y las acusaciones del ex fiscal Carlos Gajardo. "Es un tema que está superado. No me afecta. No soy adicto a las redes sociales y no llega mucho una polémica particular".

-"Los parlamentarios tienen la posibilidad de pedir mi destitución. Y están ejerciendo un derecho, habrá que ver cuál es el resultado de aquello, pero no tengo miedo".

