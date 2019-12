Agenda de reactivación contempla US$ 5.500 millones en inversión pública para 2020 y pone foco en el empleo

Actualidad

Anuncio considera el fortalecimiento del Seguro de Cesantía, medidas de apoyo al empleo y devoluciones anticipadas de impuestos, entre otras medidas. Ajustes llevarán al gasto público a crecer casi 10% el próximo año.

La incertidumbre fue la tónica en el Palacio de La Moneda en la jornada este lunes. Primero, no había claridad del anuncio de la esperada agenda de reactivación económica, la que trabajaron desde fines de la semana pasada e incluso el fin de semana los ministros de Hacienda, Ignacio Briones; Economía, Lucas Palacios; Trabajo, María José Zaldívar; e Interior, Gonzalo Blumel, con el presidente de la República, Sebastián Piñera. La idea de La Moneda era dar a conocer el paquete de medidas para hacer frente al débil dato de crecimiento económico de octubre, que el mercado anticipaba en promedio una caída de 0,5%.

Sin embargo, la cifra fue mucho peor a lo esperado, dando cuenta de una contracción del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de 3,4% en el décimo mes del año, lo que hacía necesario reforzar aún más la puesta en escena del anuncio.

Así, pasadas las 12 del día se informaba que a las 13:30 horas Blumel y Briones liderarían el anuncio desde la sala de prensa de Palacio. La idea, comentan fuentes, era que el titular de Hacienda aterrizara la parte técnica del paquete económico, mientras que el jefe de gabinete enfatizaría la necesidad de retomar el orden público para volver a reactivar la economía. Hasta ese minuto, Zaldívar y Palacios no estaban considerados en la puesta en escena.

Sin embargo, cerca de las 13 horas algo cambió. Desde Palacio y Hacienda se informaba que el anuncio se posponía de manera indefinida, no descartándose incluso que se postergara para este martes. ¿La razón? El presidente Piñera solicitó al equipo económico realizar un esfuerzo adicional en el paquete de reactivación y proyección del empleo, considerando no solo de que el dato de crecimiento fue mucho peor a lo esperado, sino que también a nivel de la ciudadanía y redes sociales se comenzaban a viralizar imágenes de largas filas en notarías y en la Administradora del Fondo de Cesantía (AFC), con personas que acudían a firmar su finiquito y a cobrar el subsidio de desempleo. En Twitter el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, oficializaba las cifras, asegurando que solo el mes pasado hubo 62 mil personas desvinculadas por necesidades de la empresa, casi el doble que en noviembre del 2018 (33 mil) y "superior" al promedio de entre 30 mil y 40 mil de un mes normal. Todo esto en medio del impacto relevante en la economía que ha tenido la crisis social que se extiende por más de un mes en el país.

En dicho cambio de ánimo también incidió el llamado que realizó en el Comité Político el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, a realizar un esfuerzo fiscal adicional en el marco de la denominada Agenda Social del Ejecutivo, lo que produjo roces entre los partidos del oficialismo.

Ante esto, el mandatario pidió a los secretarios de Estado redoblar los esfuerzos en materia de medidas pro empleo y protección de las PYME, enfatizándoles que el conjunto de medidas debía ser "contundente" para levantar las expectativas y que el mensaje debía ser que a nivel de gasto público "se están haciendo los esfuerzos máximos" para mantener la responsabilidad fiscal. Así, cerca de las 16 horas el ministro Briones abandonó temporalmente Palacio camino al ministerio para luego retornar con una nueva fórmula para solventar los beneficios del plan de reactivación.

Los anuncios

Finalmente, la incertidumbre se disipó pasadas las 19 horas, cuando Blumel, Briones, Zaldívar y Palacios lideraron el anuncio en el Salón Azul del Palacio de La Moneda. Así, el equipo dio a conocer un plan de reactivación y protección de empleo que considera medidas que significan una inversión pública que ascenderá a US$ 5.500 millones en 2020.

Este total se distribuye en un mayor gasto público en 2020 por US$ 3.025 millones, los que se destinarán para reconstruir zonas afectadas y mejorar espacios públicos en 2020, y medidas de apoyo a las Mipymes por US$ 1.950 millones y otras iniciativas por US$ 525 millones.

"Todas estas medidas son mayoritariamente transitorias y concentradas en apoyar la creación de empleos, de forma directa o indirecta vía inversión pública, así como el apoyo a las empresas de menor tamaño. Se estima que esta agenda generará 100 mil nuevos empleos el próximo año", señaló el jefe de las finanzas públicas.

El eje de los anuncios contemplan el fortalecimiento del seguro de cesantía; la devolución anticipada de impuestos a la renta y facilidades para el pago del IVA para las micro, pequeñas y medianas empresas; y medidas de apoyo al empleo que generarán unas 100 mil plazas laborales el próximo año, por citar algunas.

Así, se complementan en US$ 4.800 millones los anuncios ya realizados hace un par de semanas, con la capitalización de US$ 500 millones a BancoEstado y el apoyo crediticio a la Mipyme vía Corfo.

Briones informó que se recortó a 1,4% la proyección del PIB para 2019, mientras que para el 2020 la estimación se reduce de entre 1% a 1,5%.

A su vez, indicó que la meta de déficit estructural se ajusta. Este será de 3% del PIB el próximo año. De esta forma, el gasto público crecerá 9,8% -que será el más alto desde 2009- y el déficit fiscal será 4,4% del PIB en 2020.

Pensiones

El ministro también indicó que el gobierno ha reservado US$ 800 millones para que, una vez que entre en vigencia la reforma previsional, se pueda aumentar de forma inmediata y en una proporción "significativa" las pensiones de la clase media correspondientes al pilar contributivo.

"Se trata de una transferencia transitoria por dos años que permite acelerar la transición del componente solidario de pensiones una vez aprobada la nueva ley", dijo Briones.

La medida beneficiaría a unas 800.000 personas.