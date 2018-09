Agostini da “clase” sobre la reforma tributaria en Twitter

Actualidad

El académico de la UAI compartió en la red social sus 11 observaciones sobre el proyecto del gobierno.

Aunque las redes sociales no tienen la mejor fama como plataformas de debate constructivo y ponderado, el doctor en Economía y experto temas tributarios Claudio Agostini escogió Twitter para detallar “Mi mirada al proyecto de reforma tributaria” del gobierno, actualmente en el Congreso.

El académico de la Escuela de gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez dividió su análisis en 11 puntos —integración, depreciación instantánea, servicios digitales, derogación del 14ter, boleta electrónica, etc.—, sobre cada uno de los cuales sostuvo un activo intercambio en la tuitósfera.

1. “Me parece bien y correcto que se integre 100% el sistema, eso permite equidad tributaria horizontal y que el impuesto corporativo tenga el rol que corresponde como retención del impuesto personal.”

A este comentario, el usuario Claudio Wortsman comentó: “Interesantes sus observaciones. Discrepo en que uno de los objetivos de la reforma debiese ser incentivar la recuperación de la actividad económica y no olvidar que la construcción es intensiva en el uso de mano de obra”.

A lo cual Agostini contestó que “si el objetivo es generar empleo, es mejor instrumento un subsidio directo al empleo sin discriminar por sector económico”.

Por su parte, Pablo Valenzuela M. preguntó “¿A quiénes beneficia? Creo que a quienes más tienen. Al estar integrado, quien paga es la empresa (1a categoría), y eso se convierte en un crédito de 100% para el socio al momento de pagar su impuesto a la renta, de modo que paga $0. Es esto lo que explica que en Chile el impuesto de primera categoría recaude mucho más que el global complementario, que es cuando ya se incorpora el impuesto a la renta personal de los dueños de empresas. ¿Por qué estás a favor de integrar?”

“‏Por equidad tributaria horizontal. Sólo las personas pagan impuestos, el impuesto a las empresas recae principalmente sobre sus dueños y algo sobre sus trabajadores”, replicó Agostini.

2. “Me parece bien la depreciación instantánea, es un avance que sea 50% y preferiría que fuera 100% y permanente. Eso permite neutralidad entre inversión en capital físico capital humano”.

Con esto no estuvo de acuerdo el usuario Joe Heim: “Y con el crédito que se quedan, pasan años sin que paguen un peso de impuestos, y enseguida venden”.

3. “El impuesto a servicios digitales es un avance en la dirección correcta, pero debiera ser el 19% de IVA en vez de 10%”.

Sin embargo, señaló Pame Arellano, “entiendo que ese 10% es sobre el precio de venta, ni valor agregado”. A lo cual Agostini respondió: “‏Si, pero así funciona el IVA hoy a productos importados y debiera ser igual para servicios. Para importaciones es equivalente a un sales tax, que no tiene créditos tributarios asociados”.

Aun así, insistió ella, “¿estás seguro de que no se agrega valor acá?”.

“‏Si, por ejemplo, tú te compras un artículo electrónico fuera de Chile tienes que pagar IVA de 19% al internarlo. Si lo hace una tienda también y después se lo traspasa al consumidor que lo compra en la tienda, en ese último caso el valor agregado es la comercialización”, contestó el economista.

Otro usuario, Roberto van Hasselt, puntualizó que “nNo puede ser la misma tasa, dado que son impuestos de naturaleza diversa. El IVA es un impuesto plurifásico, por lo que el 19% se va distribuyendo entre los distintos actores a lo largo de la cadena productiva, situación que no se da en el impuesto a los servicios digitales”.

A esto, Agostini retrucó que “eEn un mundo sin evasión el IVA y el Sales Tax son idénticos, solo tienen distinta forma de recaudar y el IVA es superior porque reduce evasión. La incidencia final no depende de cómo se recauda el impuesto. De hecho, lo recaudan 100% las empresas y lo pagan 100% los consumidores”.

4. “No entiendo el sentido de derogar el 14ter y reemplazarlo por un sistema nuevo. El 14ter es un buen sistema, en base caja lo que facilita el cumplimiento y era mejor ampliarlo y que más pymes se incorporaran”.

J. Daniel señaló que “lamentablemente, estimado, el 14Ter venía con letra chica, es decir, si tenías un FUT de arrastre (dinero invertido), debías tributar por el a una tasa del 32% en 5 años. Esto fue un duro golpe a las pymes”.

5. “Me parece bien avanzar en boleta electrónica y reducir evasión, pero hay que ver cómo se hace y en qué plazo. Me parecen optimistas las estimaciones de recaudación”.

6. “Me parece un mal sistema el que para pymes con ventas menores a 10.000UF el SII haga la declaración en base a márgenes de rentabilidad por "tipo de industria y negocio”. Es como una Dirinco tributaria”.

7. “Estoy en completo desacuerdo con un nuevo perdonado a quiénes evadieron impuestos y sacaron la plata de Chile en forma ilegal. Ya tuvieron una oportunidad y ahora Chile va a tener información de autoridades tributarias de 140 países para poder pillarlos y sancionarlos”.

Sobre esto el consenso de los usuarios fue unánime y es el que expresa Flora Quezada: “‏No puedo estar más de acuerdo. No sólo ya tuvieron la oportunidad sino q sienta un pésimo precedente para futuras medidas transitorias”.

8. “Si se quisiera introducir más progresividad tributaria el mejor instrumento es colocar un nuevo tramo con una tasa marginal más altas para personas de mayores ingresos. Desintegrar es un mal instrumento para ese objetivo”.

9. “Me gusta que se separe el el precio del IVA en la boleta, eso genera mayor conciencia de que todos pagamos impuestos y permite que se le exija más al estado como contraparte”.

La pregunta de Felipe Reyes fue: “¿‏Conoces algún país que haya hecho este cambio y cuáles fueron los pro y los contra? Porque me huele que se puede prestar la venta en negro; hoy un cliente no recibe beneficio al comprar y no le den boleta”.

“‏Esa es una buena pregunta y no sé la respuesta”, reconoció Agostini. “No conozco países que hayan hecho el cambio, solo países que lo tienen implementado así. Nunca he visto evidencia respecto al efecto en evasión y me parece relevante mirar ese tema”.

10. “Me parece mala idea aumentar el crédito de IVA para la construcción de viviendas. Es mejor tener IVA parejo, sin exenciones, y subsidiar directamente la vivienda de las personas a las que se quiere beneficiar”.

11. “Hay temas que no se abordan y ojalá los podamos discutir: eliminar renta presunta, subir impuesto al diesel, eliminar exención a ganancias de capital por venta de acciones con alta presencia bursátil”.