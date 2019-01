“Ahora están todos más o menos de acuerdo en la integración”

Actualidad

- ¿Cómo ha visto lo que va del debate por la reforma tributaria?

- Ha sido un poco más lento de lo que uno hubiera querido, pero eso no es necesariamente malo. Sí es cierto que genera ruido e incertidumbre mantener una reforma tributaria durante un año. Uno prefiere algo un poquito más acotado, bien discutido.

- ¿De tanta conversación ha salido algo de provecho?

- Lo bueno es que en temas esenciales de hacer, en que había mucha más resistencia y desorden al principio de la discusión, se ha ido consensuando.

- ¿Como en qué?

- El esencial es el de integración tributaria. Cuando el gobierno lo lanzó la oposición salió a criticar, varios seudo expertos tributarios también, y se veía muy desordenado y muy polarizado. Ahora, da la impresión que están todos más o menos de acuerdo en que es bueno avanzar hacia la integración tributaria. Es bueno que se haya logrado implícitamente una especie de acuerdo.

- ¿Si se supera eso qué viene?

- Ahora, la pregunta es cómo se compensa el efecto en la recaudación.

- ¿Y cómo debería hacerse?

- A pesar de toda la discusión y todo el tiempo que se ha tomado, no se han abierto temas que tenemos que discutir.

- ¿Como cuáles?

- Derogar la renta presunta, que es un sistema obsoleto que funciona fundamentalmente como mecanismo de elusión. En muchas dimensiones mucha gente está de acuerdo. Pero, de nuevo, el Gobierno no lo puso en el proyecto.

- Entre los parlamentarios hay resistencia.

- Así es, en los parlamentarios hay resistencia, de nuevo por intereses que no sabemos. El otro tema que hay que abrir, sobre todo si se buscan mecanismos de compensación, es el impuesto al diésel, en el que pagan poco y, además, se les devuelve hasta el 80%. Ese es el mecanismo número uno. La integración cuesta US$ 800 millones más o menos, y si el impuesto al diésel lo igualáramos al de las gasolinas -que se puede hacer gradualmente- son US$1.600 millones, ¡el doble! Ahí está la compensación. Y hay que hacer las dos cosas, subir el impuesto al diésel y dejar de devolvérselo a los camioneros.

- ¿Buscar la fórmula de compensación es lo más complejo, entonces?

- La respuesta del gobierno es que se compensa con boleta electrónica, pero la mirada de la oposición y varios otros es que los números no dan. No creen esas cifras y quieren buscar otros mecanismos. Ese es el corazón de la discusión ahora, cómo se compensa de forma que no sea con la boleta electrónica. Tengo la impresión de que en eso va a estar centrada la discusión.