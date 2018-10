Alberto Van Klaveren: “Lo que viene para adelante es un retorno a la normalidad en una relación vecinal”

Actualidad

El exagente de Chile con Perú, dice que con Bolivia debemos abocarnos a los temas de cooperación e integración.

- ¿Como deben ser las relaciones entre Chile y Bolivia hacia adelante?

- Lo que viene para adelante es un retorno a la normalidad en una relación vecinal; en una relación que tiene que abocarse a los temas reales que están presentes en la relación bilateral. Temas de cooperación e integración y no hay reivindicaciones de carácter histórico que, de hecho, han sido rechazadas por la Corte Internacional de Justicia.

-¿Debería Chile retomar el diálogo con Bolivia en el corto plazo?

- La verdad es que Chile ha estado dispuesto a sentarse a negociar con Bolivia los temas prácticos. Existe un Comité de Fronteras, existen muchos asuntos entre ambos países y lo que nos interesa es poder concentrarnos en esos asuntos muy pronto.

- ¿Qué tan relevante para ello sería tener relaciones diplomáticas?

- No me corresponde pronunciarme sobre eso. Yo en realidad estoy a cargo de la parte jurídica del caso y estas son decisiones de carácter político, que no me corresponden en la calidad de miembro del equipo.

- ¿Cree que el fallo genera jurisprudencia internacional?

- Es un fallo muy importante desde el punto de vista de la jurisprudencia internacional y estoy seguro de que será un fallo muy citado. No sólo por su efecto en la relación bilateral, sino también por lo que significa en términos de estándares para la generación de obligaciones jurídicas. La corte estableció estándares de alta exigencia para la generación de obligación jurídica.

- Después de este fallo, ¿Bolivia podría apelar a algún otro organismo?

- Desde el punto de vista jurídico no se ve por dónde.

- ¿Este fallo cierra el debate acerca de salirse del Pacto de Bogotá?

- Ese es un debate que siempre dijimos que no era oportuno en este momento.Cualquiera que hubiera sido el resultado es un debate inoportuno, más todavía que tenemos otro caso planteado ante la Corte Internacional de Justicia, que es el del Silala.

- ¿Quién paga las costas de este juicio?

- Cada país se encarga de sus propios gastos. Los gastos figuran en el presupuesto nacional. Cada año hay una asignación para estos gastos.