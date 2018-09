Alfredo Moreno: “Estamos dando incentivos a los privados para que los que tengan duda inviertan ahora”

Actualidad

El secretario de Estado destaca los sectores para atraer capitales -como energía, turismo, reconversión agrícola- y los mecanismos que le permitirán a los interesados afrontar nuevos desafíos.

“Contento y esperanzado” se siente el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, luego de dar a conocer esta semana en Temuco el denominado Acuerdo Nacional por la Paz en la Araucanía, que incluye un plan de impulso a la zona con diversos apoyos a la inversión privada que se estima en US$ 16 mil millones para los años 2018-2026.

-¿Qué incentivos hay para la inversión en la Araucanía?

- Este es un plan y una invitación a un acuerdo nacional que incluye temas políticos, la creación de un ministerio, un consejo de pueblos, participación y cambios en la ley indígena. En el tema económico, apunta a poner al día a la región en aquellas cosas en las que está atrasada a través de la inversión pública.

En materia privada, lo que se hace es crear dos tipos de incentivos. Primero, lo que tiene que ver con financiamiento, créditos del BancoEstado con garantías de la Corfo, particularmente importantes para las comunidades indígenas, adecuados a plazos y periodos de gracia.

Lo segundo, son incentivos que apuntan a que las personas que se atrevan y hagan la inversión tengan un beneficio general, que es la depreciación instantánea presentada en la reforma tributaria en los dos primeros años después de aprobaba esa reforma.

Esto es un tremendo incentivo para adelantar inversión o traerlas desde otro lugar, será más conveniente en la Araucanía.

Lo otro es un beneficio específico para quienes entren en el tema de la reconversión agrícola, porque aquí el clima ha cambiado, se pueden hacer frutales y viñedos. A ellos el Estado va a subsidiar el 80% del valor de las plantas.

- ¿Qué asegura que ahora sí llegará inversión a una zona muy conflictiva?

- Esto es un acuerdo nacional por la paz y el desarrollo, tenemos conciencia que es necesaria la paz y la seguridad y un grado razonable de certeza para los bienes y la seguridad personal y eso es lo que estamos apuntando para que se pueda obtener. Desde todos los elementos quisiéramos colaborar para que la violencia que nunca se justifica no tenga argumentos, y en el tema de la inversión privada dando incentivos para aquellos que están en la duda lo hagan ahora y serán ayudados, porque están tomando un mayor riesgo.

- ¿Se considera algún seguro, por ejemplo, en caso de incendio?

- No, no estamos considerando ningún seguro, sin perjuicio de los que puedan tomar ellos. Lo que sí estamos considerando es el caso de las víctimas, se ha hecho un catastro comprensivo desde los años 90 a la fecha -todas las personas afectadas mapuches o no-, y se ha creado un sistema de ayuda a ellos dependiendo del tipo de pérdida que tuvieron, no para reemplazar lo que perdieron sino que para volver a empezar. Este es un tema en el cual se está trabajando con todas las personas de la zona para tener una mirada amplia y de que todos los temas estén incluidos, que el pueblo mapuche se sienta representado y ojalá lo sientan también los no mapuches de la región. Esperamos que todos estos sectores puedan trabajar juntos con el Estado y con los inversionistas que les interese la región y cambiemos la historia de La Araucanía, sería la mayor de las alegrías para el país sobre una región que lo tiene todo, pero sin embargo hoy está empobrecida y víctima de la violencia.

- De los US$16 mil millones calculados en inversión privada ¿Cuáles son las áreas más atractivas?

- Corresponde a una estimación en base a los proyectos que hay y los incentivos que se están dando y si se da el ambiente positivo en la región. Los elementos donde hay potencial es la transformación agrícola, inversiones en energía, hay grandes condiciones particularmente en ERNC, por ejemplo, eólicas en sectores como Renaico y Collipulli, se están haciendo inversiones grandes por las condiciones de viento; centrales de pasada, donde hay varios proyectos, y a veces por conflictos con comunidades se han ido retrasando.

Finalmente, el turismo, porque dejando de lado Pucón y Villarrica, hay en el resto de la zona múltiples atractivos turísticos, pero su uso turístico es bajo. El promedio de días en los hoteles de la región son dos, eso hace pensar que son turistas que van de paso y no ven las maravillas de la región. El uso de los hoteles incluso ha ido cayendo, el turismo se ha visto afectado por las condiciones de La Araucanía y eso hay que revertirlo.