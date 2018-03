Alfredo Moreno parafrasea a Juan Pablo II y dice que “los pobres no pueden esperar”

Actualidad

Titular de Desarrollo Social asegura que pedirá ayuda a todos para desempeñar su labor, incluidos los empresarios. El ministro aseguró que actualmente la mayor deuda es con la infancia.

El flamante ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, destacó la importancia de que como primera actividad pública el presidente Sebastián Piñera haya optado por visitar un hogar del Sename, lo que constituiría una señal clara de la relevancia que el nuevo gobierno dará a la infancia, donde, a su juicio, “tenemos la mayor deuda en estos momentos”, pero eludió referirse a la señal política que la actividad constituye hacia su cartera, aunque sí expresó que “me siento con una responsabilidad grande”.

“Me parece que es un fortalecimiento hacia el cuidado de los niños, es una muestra de que lo que se ha dicho de que los niños primero se lleva a la práctica”, sentenció Moreno.

Consultado acerca de la posibilidad de que una buena gestión en su cartera pudiera contribuir a apostar a que el gobierno se proyecte a ocho años, Moreno indicó que “toda la tarea del gobierno es intentar hacerlo lo mejor posible, cumplir con lo que son las promesas de campaña, cumplir con las necesidades y lo que la gente espera de sus gobernantes, para eso los elige. Así que cualquier ministerio que lo haga bien es importante y ayuda, particularmente si uno está en aquellos que afectan a grandes masas de personas y, fundamentalmente, a quienes más lo necesitan”.

Alfredo Moreno destacó también que para avanzar en estas materias “no solamente le vamos a pedir ayuda a los empresarios y a la empresa privada, le vamos a pedir ayuda a todos, porque la tarea de ayudar a quienes más lo necesitan es una tarea de Chile, no solamente del Ministerio de Desarrollo Social, ni siquiera de todos los ministerios, el gobierno o del Estado. Es una tarea que nos incorpora a todos".

Y añadió que se convocará a todos para esta tarea, porque “como dijo el Papa Juan Pablo Segundo, cuando estuvo en Chile hace algunos años, los pobres no pueden esperar y quizás podríamos decir hoy día que no sólo los pobres, los débiles no pueden esperar”.

Aunque ningún ministro, Moreno tampoco, quisieron adelantar las medidas que anunciará Piñera en el hogar del Sename, en su visita invitaría a todos los asistentes a suscribir un acuerdo nacional por la infancia y anunciaría urgencia a los proyectos que crean el servicio de protección especial de derechos de la niñez y del servicio penal adolescente, el primero dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y el segundo de Justicia.