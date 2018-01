Alianza DC-PR podría llegar a la presidencia de la Cámara de la mano de Chile Vamos

Actualidad

La Sala comenzará a debatir cambios al reglamento que harán más transparente la votación y el respeto a los acuerdos.

El “frenesí legislativo” de las últimas semanas de Congreso no es el único tema que se ha tomado la agenda parlamentaria. Las negociaciones por las presidencias de las mesas de ambas cámaras y de las respectivas comisiones ha sido una verdadera trama que ha tensionado de manera particular a los diputados, cuyos representantes soterradamente mueven las fichas para llegar al mejor acuerdo que les asegure presencia en las dos instancias y que podría terminar favoreciendo a la derecha pese a no tener la mayoría.

En cualquier caso, la Subcomisión de Reglamento aprobó que la votación sea abierta y que se vote por lista y hoy debería iniciarse el debate de estos cambios en la Sala.

En este contexto, la Democracia Cristiana (DC) se convirtió en el centro del debate, luego de suspender su partición en las negociaciones con la futura oposición en la Cámara de Diputados, aferrándose a la excusa de que no puede haber un acuerdo de gobernabilidad con fuerzas que no respetan los acuerdos, aludiendo con ello al PS y el PC que rechazaron la nominación del presidente del Senado, Andrés Zaldívar, para integrar el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, pese a que la designación del legislador fue aprobada con amplia ventaja, ya que la oposición la respaldó.

Así hasta antes de este impasse, en la negociación entre la Nueva Mayoría y el Frente Amplio una de las propuestas que más le hacía sentido al falangismo era una que dejaba a la tienda, el Partido Socialista (PS) y al PPD con una presidencia cada uno, mientras que la cuarta tendría que definirse entre los comunistas, el Partido Radical (PR) y el Frente Amplio (FA).

Sin embargo con ese diseño, el PR se sentía perjudicado, dado que se entendía que el FA haría valer su maciza bancada para exigir la presidencia para sí.

Por ello, comenta un negociador, que a la DC le cayó ‘como anillo al dedo’ la polémica por el senador Zaldívar, ya que si antes eran unas pocas voces las que se inclinaban a un “acuerdo de gobernabilidad” con la derecha, a estas alturas la oferta de Chile Vamos dejaba mejor posicionada a la bancada, con lo que además se acrecentaron las voces de quienes no ven críticamente suscribir un acuerdo con la derecha.

Por otro lado, la DC arrastró consigo al Partido Radical, donde también se habían dado señales de querer dar el paso para negociar con la derecha.

Así con los radicales como aliados, pese a las declaraciones de su timonel Ernesto Velasco -en relación a que los acuerdos se deben hacer en el marco de la Nueva Mayoría-, la DC se deja querer por el piñerismo.

Adicionalmente, uno de los negociadores falangistas conversó con Velasco para hacerle ver los beneficios que puede significar para el PR un acuerdo con la derecha, y lo propio han hecho algunos diputados de la colectividad.

La oferta de la derecha es tentadora para la DC, ya que el sector está dispuesto a entregarle dos presidencias, para las cuales el falangismo ya tiene nombres de concretarse el acuerdo: los diputados Gabriel Silber y Víctor Torres; sin embargo, como debe incorporar al PR, la DC podría ser generosa con su aliado y ceder una de esas presidencias.

Pero todo estará en stand by, hasta la Junta Nacional de la DC, el fin de semana del 27 y 28 de enero, porque los negociadores esperan que allí se defina la línea a seguir.

Por otra parte, la Sala debería aprobar los cambios al reglamento a más tardar la próxima semana, ya que algunos como los mencionados tienen directa relación con la forma cómo se votará el acuerdo para conformar la mesa a fin de que este sea transparente.

Los criterios para presidir a la DC

€La Democracia Cristiana no sólo está con los sentidos puestos en las negociaciones por la presidencias del Congreso, sino también en la elección de la nueva directiva, cuyo proceso se debería iniciar en la Junta Nacional, del fin de semana del 27 y 28 de enero próximo.

De hecho, las negociaciones para conformar la mesa ya están en marcha y se han evaluado algunos criterios que bien podrían influir al momento de definirse quién será él o los candidatos para encabezar al falangismo.

En este escenario, la idea de la mesa de consenso ha ido tomando fuerza, aunque es un hecho que eso podría cambiar drásticamente en virtud de lo que se defina en la junta respecto al domicilio político de la DC.

Otro elemento que se ha conversado, es que lo ideal es que el nuevo timonel sea parlamentario. Frente a dicho criterio, estaría quedando fuera el diputado Fuad Chahín, uno de los nombres que se ha mostrado interesado en presidir la colectividad, pero que perdió en la última elección parlamentaria y donde competía por un cupo en el Senado.

La necesidad de que el próximo timonel de la DC sea parlamentario -afirman en el partido- tiene que ver con que desde la oposición el trabajo más fuerte y comprometido se hará desde el Congreso y será allí donde se negocien los acuerdos.