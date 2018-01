Andrés Velasco y escándalo del Banco Mundial: "No está para nada claro qué ocurrió"

Actualidad

Exministro de Hacienda apunta al origen de los datos que habrían dado paso a la alteración del ranking.

"No está para nada claro qué ocurrió. Parece grave, pero se necesitan más antecedentes. Este ranking incluye a casi todos los países del mundo", dijo ayer el ex ministro de Hacienda del primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, Andrés Velasco, al profundizar en su primera impresión compartida a través de twitter tras conocerse de la supuesta alteración del índice Doing Busines del Banco Mundial que terminó perjudicando a Chile y que reconoció el propio economista jefe del organismo internacional.

En la red social, el extitular de Teatinos 120 había planteado: "Manipulación en Washington o en la entrega de datos en Chile? Lo primero grave, lo segundo gravísimo", apuntando al origen de los datos que habrían dado paso a la supuesta manipulación del índice.

Consultado por DF, sobre un eventual impacto electoral tras dicha alteración del ranking, el también excandidato a senador en las recientes elecciones parlamentarias advirtió que "si la metodología se cambió para todos los países, entonces el cambio puede ser errado, pero no constituye manipulación para afectar a un país en particular".

Por lo mismo, insistió en que "si los datos que se usaron Chile eran deliberadamente erróneos, entonces es otra cosa, pero hasta el momento no hay evidencia de que haya sido así".