Bachelet afirma que no tiene en mente volver a postular a la presidencia

La ex mandataria aprovechó el lanzamiento de su nueva fundación “Horizonte Ciudadano” para desmentir los rumores que la relacionaban nuevamente a una carrera presidencial.

La ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet, presentó hoy, en la comuna de Las Condes, su nueva fundación llamada “Horizonte Ciudadano”, momento en el cual aprovechó de anunciar que no pretende volver a presentarse como candidata para un posible nuevo mandato presidencial.

Durante su discurso inaugural Bachelet hizo un llamado a “dejar de buscar candidaturas donde no las hay”, junto con asegurar que está dispuesta a ayudar a la nación desde otras áreas, y que “es momento de que nuevas caras y liderazgos sean los que porten las banderas del cambio”.

A pesar de esto, la exmandataria afirmó que si bien no tiene intenciones de estar en la primera línea política, buscará seguir presente en las discusiones de índole nacional e internacional, además de participar en conversaciones claves mediante su fundación.

Dentro de los invitados al lanzamiento de esta nueva institución, se encontraba el ex vocero de gobierno, Marcelo Díaz, quien dijo no llamarle la atención lo dicho por Bachelet. “Desde un principio ella anunció que no volvería a postular a un cargo de elección popular. Hoy lo ha aclarado para que se deje de insistir en eso, y se pueda visibilizar el trabajo que esta fundación quiere hacer”.

Por otro lado, el ex ministro de Justicia y también Defensa, José Antonio Gómez, declaró no estar sorprendido por estos dichos, junto con señalar que la oposición debe darse un tiempo para ordenarse y encontrar en el futuro un nuevo líder que les devuelva la presidencia de la República.

Un nuevo horizonte La nueva fundación de Michelle Bachelet tendrá como fin colaborar en distintas temáticas nacionales. Además buscará "ser un aporte en las discusiones de nivel país como salud, infancia, migraciones, género, agenda LGTBI, políticas urbanas, educación y medio ambiente, entre otras” detalló la exgobernante.

Presidiendo el directorio de “Horizonte Ciudadano” estará Valentina Quiroga, que se desempeñó como subsecretaria de educación en el pasado gobierno de Bachelet, y que también estuvo involucrada en llevar a cabo la reforma educacional.

Sobre la finalidad que busca esta institución, Quiroga aseguró que el enfoque estará en “contribuir al debate nacional a través de la inclusión de temas que nos parecen relevantes.

Esto en conformidad con los objetivos de desarrollo sostenible que Chile se ha contribuido a cumplir al año 2030”.

La Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, que también se encontraba entre los asistentes al lanzamiento, agradeció la instancia que la fundación propone para la generación de debates.

Junto con esto, Figueroa dijo estar consciente de la oportunidad que presenta esta organización en cuanto a la recepción de insumos en materia laboral: “Horizonte Ciudadano debiese ser un espacio donde se pueda solicitar apoyo en estos temas”, aseveró.