Bachelet concluye su mandato con 39% de aprobación afectado por la Operación Huracán

Esto es 11 puntos más que el nivel de aprobación que registraba al iniciar su último semestre, según la medición de Adimark.

Tras meses de silencio, hoy reapareció la encuesta Adimark que reveló que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet concluyó su mandato en febrero con un 39% de aprobación, 11 puntos más que el nivel que registraba al iniciar su último semestre a la cabeza de la primera magistratura del país.

Cabe destacar que en agosto -cuando se dio a conocer la ultima medición- la aprobación del gobierno fue de 28%, luego aumentó a 39% en noviembre y pegó el salto en diciembre con un 44% y en enero llegó a 47%. No obstante, el descubrimiento de la operación Huracán y la forma como fue administrado el hecho desde el gobierno afectó y derivó en los niveles actuales.

Pero ¿Cómo terminó evaluado el gobierno en comparación con la primera administración de Sebastián Piñera? La tendencia siguió una trayectoria similar y ninguno logró un nivel de aprobación final tan alto como su nivel de aceptación inicial. El gobierno de Sebastián Piñera inició con 60% y cerró con 47%; mientras que, el gobierno de Michelle Bachelet comenzó con 55% de aprobación y concluyó con 39%.

Nueva Adimark

Cabe señalar que en agosto pasado el gerente general de GFK Adimark, Max Purcell, anunció el fin de la encuesta que mensualmente evaluaba la gestión de gobierno, como también la salida del presidente y fundador de la compañía, Roberto Méndez.

Pero el alejamiento llegó a su fin y hoy Adimark lanzó el nuevo Indicador de Aprobación de Gobierno, medición realizada durante los últimos 4 meses, con el objetivo de brindar a la ciudadanía datos de interés público, según informó la empresa de investigación de mercado y opinión pública.

"Como la empresa de investigación de mercado y opinión pública con mayor experiencia en Chile, comprendemos que tenemos una importante responsabilidad al contar con datos propios que pueden ser de interés nacional. Es por eso que hemos decido presentar públicamente el Indicador calculado para los últimos cuatro meses", explicó Max Purcell, gerente general de GfK Adimark.

Adimark precisó que los datos aquí presentados corresponden exclusivamente a la aprobación del gobierno y no de la presidenta Bachelet en particular. Además, dado que la medición se ha realizado sólo en cuatro meses, recurrieron a la serie histórica del Estudio de Evaluación de Gobierno de Adimark para efectos de completar series de tiempos y realizar comparaciones. No obstante, no se trata del mismo estudio.