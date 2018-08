Bachelet invoca ejemplo de exdiputado Andrés Aylwin para que la guíe en su cargo en la ONU

Actualidad

La exmandataria llegó a la sede del Congreso en Santiago de riguroso luto y habló al final de la ceremonia, destacando la lucha del exparlamentario en la defensa de los DDHH.

Alrededor de las 11:30 de la mañana llegó la expresidenta Michelle Bachelet hasta la sede del Congreso en Santiago, donde estaba siendo velado el exdiputado de la Democracia Cristiana Andrés Aylwin, donde no sólo compartió con los hijos e hijas del abogado defensor de los derechos humanos, sino que también participó como guardia de honor junto a la familia y dirigió unas breves palabras al final de la ceremonia.

La exmandataria tomó la palabra después de la activista en defensa de los derechos humanos, Viviana Díaz, y resaltó del carácter del exparlamentario su calidad de "hombre honesto, sencillo dentro de su grandeza, un hombre valiente que supo luchar por los derechos humanos, que supo estar ahí cuando los familiares lo necesitaron como abogado, pero también como amigo".

Visiblemente emocionada y de riguroso luto, Bachelet añadió que con su partida, Andrés Aylwin "nos deja una memoria de luchas y sobre todo de una vida ejemplar, de gran amor y complicidad con su mujer y un gran orgullo por su familia".

En medio de un salón plenario repleto no sólo con personeros DC y ex DC, entre estos últimos Gutenberg Martínez, Soledad Alvear y Ricardo Hormazábal, entre otros, la expresidenta rosó en su discurso la contingencia, señalando que la partida de "don Andrés" –como lo llamó reiteradamente- "nos trae a la memoria que la memoria nunca debe olvidarse, porque don Andrés no lo habría permitido, y tampoco la memoria debe tergiversarse, porque las cosas que han pasado en Chile, pasaron, y que a lo que nosotros tenemos que comprometernos es a que nunca más y ese es, tal vez, el mejor homenaje que le podemos hacer a don Andrés".

Michelle Bachelet concluyó su breve intervención, acotando en relación a su nueva responsabilidad en la ONU que, "sin duda, espero que la luz y el ejemplo de don Andrés me ayuden en el cargo que voy a asumir como alto comisionado de los derechos humanos, porque don Andrés, sin duda es un ejemplo para todos".