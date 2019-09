Bachelet se defiende por supuesto financiamiento ilegal a su campaña: "No he tenido ningún vínculo con OAS"

Actualidad

La exmandataria calificó de "extraño" que ahora aparezca esta información, la que fue publicada por un medio brasileño.

La expresidenta de la República, Michelle Bachelet, se defendió de la publicación del medio brasileño Folha de Sao Paulo, que la vinculó con financiamiento ilegal a su campaña por parte de la empresa OAS.

En conversación con 24 Horas, la otrora mandataria descartó cualquier relación con la constructora brasileña.

"No he tenido nunca un vínculo con OAS, ni con ninguna otra empresa", dijo en el mencionado medio.

La ahora alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, indicó que le parece "extraño" que se haya dado a conocer esta información.

"Ahora aparezca esta información sobre temas que son bastante especulativos como el puente Chacao, que la verdad es que fue adjudicado durante el Gobierno de Sebastián Piñera y no durante el mío", explicó.

Sobre si parte de su equipo de campaña realizó operaciones con OAS sin que ella supiera, la mandataria fue enfática.

"No voy a hacer otras especulaciones. Solo voy a decir que yo no tengo ni tuve ningún vínculo con OAS, y no voy a hacer especulaciones. Mi respuesta solo es: descarto tajantemente", dijo.

Ayer, el medio Folha de Sao Paulo publicó un reportaje donde se dio a conocer la declaración judicial del expresidente de OAS, Léo Pinheiro, quien señaló que dicha compañía habría pagado más de $ 100 millones a la campaña de Bachelet en 2013, a pedido del otrora mandatario brasileño Lula da Silva, a lo que accedió, con el objetivo, según contó, de no perder la licitación del Puente Chacao en nuestro país.