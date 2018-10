Balance CyberMonday: Tasa de reclamos se redujo a menos de la mitad en comparación a 2017

Actualidad

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente, destacó el aumento de las ventas y el número de transacciones, lo que posiciona a Chile como un líder en el comercio electrónico en la región.

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente, entregó el balance del evento CyberMonday de octubre, que logró cifras históricas tras superar los US$ 233 millones en ventas y registrar más de 1,7 millones de transacciones, según cifras de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

El secretario de Estado informó que, durante los tres días que duró el evento, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recibió un total de 443 reclamos relacionados con CyberMonday, lo que se traduce en una queja por cada cuatro mil transacciones, una tasa mucho más baja en comparación con los últimos dos eventos.

En mayo pasado se registró un reclamo por cada 2.300 transacciones y en noviembre de 2017 uno por cada 1.800 ventas. "Tenemos una tasa de reclamos que alcanza a 2,5 reclamos por cada 10 mil transacciones. Eso es una caída a menos de la mitad de la tasa que tuvimos en el CyberMonday de noviembre de 2017", dijo el ministro Valente.

"Ha habido una tasa de reclamos mucho más baja que en los últimos años. Eso nos habla que las empresas están invirtiendo en tecnología y están invirtiendo en darle un mejor servicio a sus consumidores. Nos habla de consumidores exigentes que exigen a las compañías que cumplan con lo que están prometiendo", agregó.

Con ventas per cápita de US$ 13 y descuentos promedio de 34%, Chile lidera el comercio electrónico de la región: en las ventas per cápita le sigue Argentina con US$ 6,7, México con US$ 5,1 y Brasil con US$ 3,4 y los descuentos ofrecidos superan a los de Colombia (33%), Argentina (25%) y México (22%).

"Chile es líder en comercio electrónico en la región y eso refleja una mejora en la calidad de vida de los chilenos. Tener la posibilidad de hacer compras electrónicas significa ahorro de tiempo para la gente y en estos eventos básicamente significa obtener productos y servicios que uno quiere a precios mucho más convenientes", resaltó la autoridad.