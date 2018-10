Bernardo Matte: "El tema es atreverse a afrontar los problemas, aún teniendo un costo político”

Actualidad

El empresario participará en la mesa de seguridad ciudadana. “He dedicado muchos años de mi vida a estos temas” dijo.

El empresario Bernardo Matte -miembro de la familia controladora de CMPC, Entel y Banco Bice, entre otros- decidió sumarse a la iniciativa público-privada y aportar en el área de seguridad ciudadana.

- ¿Usted participa como representante de una de sus empresas?

- Yo estoy participando como persona natural, básicamente porque yo por muchos años participé en la Fundación Paz Ciudadana (fui vicepresidente y presidente). He dedicado muchos años de mi vida a estos temas de violencia y seguridad.

- ¿La idea es apoyar con recursos?

- Por ahora, la idea más que con recursos es apoyar con entusiasmo e ideas. En el caso de nuestro tema, que son los barrios vulnerables, tenemos que juntarnos con el ministro del Interior y vamos a ir haciendo un cronograma de trabajo; él lo tiene que coordinar, así que es prematuro decir cuáles van a ser los aportes específicos.

- ¿Cuáles serán las primeras medidas en su área de trabajo?

- Todavía es prematuro decirlo. La mesa en que me toca participar es muy difícil. Es un tema de nunca acabar en todo el mundo, pero sí se puede mejorar mucho y eso es lo que vamos a estudiar.

- ¿Penas alternativas o prevención?

- Hay cierto tipo de personas que no responden a ningún otro tratamiento que no sea el estar privados de libertad, pero son los casos más extremos. La solución no es meter a todos presos. Chile tiene una cantidad de presos por habitante bastante alta, de las más altas de Latinoamérica, así que hay muchas otras cosas por hacer.

- ¿Debieran sumarse más empresarios?

- Toda persona que quiera a Chile debiera sumarse, empresarios o no, da lo mismo. La profesión no es lo importante, sino las ganas de ayudar al país. La política aquí no corre.

- ¿Considera que es mérito del ministro Alfredo Moreno?

- Es mérito del presidente Piñera y del ministro, obviamente. Ahora, muchas de estas tareas son de muy largo plazo, este no es un tema que se va a solucionar en un gobierno. Varios de estos temas son difíciles de solucionar, por lo que se requiere valentía política para plantear soluciones. A muchos políticos le gusta hacerle el quite a estos problemas que son de difícil solución.

- ¿Influyó que el presidente sea empresario?

- Creo que no. El tema es atreverse a afrontar los problemas, aún teniendo un costo político. Lo mismo que pasó con la Araucanía: muchos gobiernos le habían hecho un poco el quite, por llamarlo así. Este gobierno tomó la decisión de hacerlo y, bueno, hay que apoyarlo.