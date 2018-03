Bolivia abre los fuegos en La Haya: "Pedimos que Chile regrese a la mesa de negociación"

Actualidad

La delegación boliviana manifestó en sus alegatos que "donde debería haber una puerta, hoy hay una pared".

Foto de archivo

En una sesión de poco más de tres horas y sin interrupciones de los magistrados, los abogados de La Paz adujeron que la historia obliga al gobierno chileno a buscar una solución.

Con el presidente de Bolivia, Evo Morales, sentado en primera fila, en medio del equipo de abogados que representan a su país, partió hoy la ronda de alegatos orales ante La Haya, por la demanda que el país altiplánico entabló contra Chile.

En la sesión, de poco más de tres horas, un total de cinco representantes del país altiplánico tomaron la palabra para argumentar que existe una obligación vinculante de Santiago de discutir los términos de un acceso soberano al mar para su vecino.

En los primeros minutos, no obstante, el equipo de Morales reconoció que la Corte Internacional de Justicia no podrá determinar un resultado de esas negociaciones, sino que sólo deberá pronunciarse sobre si es o no obligatorio que exista el diálogo.

"Bolivia no le pide a esta corte que determine las modalidades específicas del acceso soberano al mar. Simplemente le pide a esta corte que Chile regrese a la mesa de negociación de buena fe y de manera acorde con sus compromisos reiterados en varias ocasiones a Bolivia", manifestó el agente boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé, en sus comentarios introductorios.

Tras él, el abogado iraní Payam Akhavan manifestó que "donde debería haber una puerta, hoy hay una pared (...) Las repetitivas promesas de Chile de encontrar una solución diplomática no pueden ser descartadas a voluntad".

Su intervención fue seguida por la abogada francesa Monique Chemillier – Gendreu; el español Antonio Remiro Brótons y el británico Vaughan Lowe. Este último sentenció que Chile "no puede simplemente rechazar todas las propuestas de Bolivia, y por supuesto no puede negar que haya un tema pendiente, rechazando negociar el tema".

La sesión transcurrió sin que los jueces de la corte internacional realizaran preguntas a las delegaciones. Los alegatos continuarán mañana, también con presentación de los representantes de Bolivia. El turno de Chile vendrá en las sesiones del jueves y viernes, tras lo cual vendrán las réplicas: la boliviana el lunes y la chilena el miércoles de la próxima semana.

Mientras Morales viajó a La Haya para sentarse con su delegación, el presidente chileno Sebastián Piñera siguió la jornada con un grupo de ministros y parlamentarios desde La Moneda.

En La Paz, en tanto, miles de personas se congregaron para hacer una vigilia y, al concluir la sesión, cantaron el himno nacional de ese país.