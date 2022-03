Boric apunta a equipo de protocolo por ausencia de empresarios en cambio de mando: "No ha habido un ánimo de exclusión"

Actualidad

"Lo que le puedo decir desde ya a cada uno de los dirigentes de los empresarios es que las reformas que queremos hacer son con ellos, no contra ellos", aseguró el mandatario.

El Presidente Gabriel Boric atribuyó a su equipo de protocolo la responsabilidad en la ausencia de dirigentes del empresariado en la ceremonia en que asumió como mandatario el viernes en el Congreso en Valparaíso y aseguró que no ha habido ánimo de exclusión de los dirigentes, a quienes invitó a dialogar sobre las reformas del gobierno.

"Mire la verdad yo no estaba encargado del protocolo de cada una de las invitaciones", dijo Boric en una entrevista con CNN Chile transmitida el domingo, cuando se le preguntó porqué no se consideró a los dirigentes de los gremios de los sectores productivos nacionales a la ceremonia en Valparaíso, lo que causó la molestia en el empresariado.

"Lo que le puedo decir desde ya a cada uno de los dirigentes de los empresarios es que las reformas que queremos hacer son con ellos, no contra ellos, y que por lo tanto los vamos a invitar a dialogar en lo sustantivo", agregó.

Ni el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, ni ninguno de los titulares de sus seis ramas socias fue invitado a la ceremonia de cambio de mando que se realizó en Valparaíso.

"Vamos a conversar ahí con mi equipo de protocolo el porqué no se les invitó, pero había un tema de aforo también... hay mucha gente que no pudo ir", dijo Boric a CNN. Y así respondió cuando le preguntó si los dirigentes del empresario debieron haber asistido al cambio de mando: "Mientras más gente se siente incluida, mejor, pero no ha habido un ánimo de exclusión en este caso".

Boric realizó actividades oficiales durante todo el fin de semana, que incluyeron una ceremonia con representantes de los pueblos originarios en La Moneda, las fotos oficiales con su equipo de ministros y subsecretarios, una Ceremonia Ecuménica denominada "Oración por Chile" y el Nuevo Gobierno" en la Catedral de Santiago y un acto cultural en el Parque Mapuhue de La Pintana.

El ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, indicó que el gobierno tiene previsto reunirse esta semana con las mesas de la Cámara de Diputados y del Senado, además de las distintas bancadas del Congreso -oficialistas y de oposición-, antes de anunciar el miércoles o jueves las urgencias legislativas del gobierno.

Te puede interesar: Presidente Boric: "No pretendo en los cuatro años cambiar todo lo que está mal"

Posibilidad de indulto a presos del estallido

En otra materia, Boric no descartó la posibilidad de un indulto a los presos del estallido del 18 de octubre de 2019, si no prospera un proyecto legislativo sobre la materia en el Congreso. "No, no lo descarto. Los indultos hay que evaluarlos caso a caso, pero yo espero que avance el proyecto que se está tramitando en el Senado", dijo a CNN Chile.

Las ministras del Interior, Izkia Siches, y de Justicia, Marcela Ríos, anunciaron la semana pasada como una de las primeras medidas del nuevo Gobierno el retiro inmediato de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE), presentadas en el marco del estallido social.