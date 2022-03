Boric no descarta eventual racionamiento de agua en zona oriente de Santiago: "No pueden pagar justos por pecadores"

Actualidad

El Presidente Gabriel Boric no descartó este lunes la posibilidad de un racionamiento de agua en comunas de la zona oriente de Santiago si persiste la escasez hídrica durante el invierno, como ya se ha venido advirtiendo en los últimos meses.

"Tenemos un problema en particular en el sector oriente, en donde no podemos descartar eventuales racionamientos de agua debido a los niveles de la crisis", dijo Boric a Cooperativa, en su primera entrevista con la red de radios de Archi. "Ojalá que no lleguemos a racionamientos en ninguna parte, pero no pueden pagar justos por pecadores".

El mandatario comentó que el expresidente Sebastián Piñera ya le había advertido que había un abastecimiento asegurado hasta mediados del segundo semestre y de ahí en adelante dependerá del invierno.

Reforma tributaria y migración

En cuanto a la Reforma Tributaria que impulsa su gobierno, Boric insistió que "la reforma la queremos hacer con trabajadores y empresarios". Además, aclaró que todo gasto permanente que se busque va a estar sustentado en ingresos permanentes y concluyó que la reforma tributaria que ellos persiguen va a ser integral.

En cuanto a el estado de excepción de la Macrozona sur, aseguro que no renovarán, pero no lo retiraran antes, mientras que en la zona norte del país aseguró que se prorrogará en las provincias limítrofes del norte del país, al tiempo que descartó un posible "perdonazo" para migrantes irregulares. "Si yo anunciara un perdonazo sería un incentivo para la migración y un error estratégico de parte nuestra", comentó.