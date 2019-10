Briones arriba a Hacienda con foco en analizar alternativas en reforma tributaria y Presupuesto 2020

Actualidad

Nuevo ministro de Hacienda entregó sus primeras definiciones, realizando un llamado al diálogo y manifestando que “no me caso con cuestiones grabadas en piedra”.

Con un enfático llamado al diálogo y a buscar alternativas en una serie de propuestas que hoy están en el Congreso asumió esta tarde el nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones. El hasta ayer decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y director de Codelco reemplazó a uno de sus mentores, Felipe Larraín, a cargo de las finanzas del país.

Tras participar en su primera reunión de Comité Político con el presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a sus pares de Interior, Gonzalo Blumel; Segegob Karla Rubilar; y Segpres, Felipe Ward, el economista desde ya señaló que su sello será la "humildad" y el "diálogo".

"Es indudable que el Ministerio de Hacienda juega un rol fundamental en lo que sigue, no solo porque es responsable de la billetera fiscal sino que también porque hay proyectos fundamentales que están en discusión en el Congreso", partió señalando.

Esto en referencia a los proyectos de reforma tributaria, previsional y el Presupuesto 2020. El nuevo ministro de Hacienda aseguró que se interiorizará de las prioridades de la cartera y que buscará "alternativas" para darle viabilidad a dichas propuestas legislativas.

En específico sobre si insistirá en la integración del sistema en la reforma tributaria, dijo que ese es uno de los temas "emblemáticos" que el gobierno tiene en el Parlamento y si bien evitó adelantar una postura específica, desde ya planteó que habrá que abrirse a cambios en la iniciativa.

"Vuelvo a repetir lo que dije. Hay apertura a explorar fórmulas, evidentemente. Como ustedes comprenderán, no les puedo dar una respuesta ahora, vengo recién asumiendo. De hecho, me voy a trabajar con todo a Hacienda a interiorizarme de todos los proyectos. Pero el espíritu es estar abierto. Evidentemente, aquí hay un antes y un después en lo que ha pasado en Chile y uno no puede seguir haciendo lo mismo ante una situación que es distinta", recalcó.

Sobre la nueva agenda social, que tendrá un costo fiscal de US$ 1.200 millones en 2020, Briones señaló que hay un "desafío importante" que hacer en materia de gasto público en el corto plazo, "que implica que vamos a tener que reevaluar en algo esas metas (fiscales), pero sin renunciar al objetivo de largo plazo de fin de nuestro mandato que se puso esta administración".

El desafío del crecimiento

Briones también tuvo palabras respecto al complejo escenario económico que vive en el país, no solo por los efectos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, sino también por el impacto que los desmanes en el país tendrán en la economía en octubre y noviembre.

"Tenemos un desafío de volver a levantar el país, tenemos un desafío de crecimiento no solo de corto plazo sino de mediano y largo plazo, en el cual tenemos que hacernos cargo", manifestó.

Junto con enfatizar que su sello será "llamar al diálogo y llamar a escuchar, llamar al entendimiento con altura de miras", la autoridad manifestó que "no me caso con cuestiones que estén grabadas en piedra".

"Quiero dialogar, quiero escuchar y quiero sacar las cuestiones adelante porque creo que amén de las reformas de corto plazo y de la agenda social que el gobierno del presidente Piñera ha instalado, hay desafíos de muy largo plazo que tenemos que abordar y eso será imposible en un clima de mucha humildad y de mucho diálogo, en el cual soy el primero en ponerme en esa fila", recalcó.

Briones, quien milita en Evópoli, manifestó que espera tener el "apoyo" de las fuerzas de oposición para sacar adelante la agenda legislativa en el Congreso.

"Conmigo van a encontrar un espacio de humildad para tener una reflexión en serio y de largo plazo", cerró.