BTG, Moneda, Altis y Credicorp gestionarán fideicomisos de Piñera por US$ 1.170 millones

“He cumplido mi compromiso de someterme a un estándar más riguroso que el exigido por la ley”, dijo el mandatario electo.

BTG Pactual fue el gran ganador. El banco de inversión brasileño concentrará la mayor parte de los fideicomisos ciegos del presidente electo Sebastián Piñera.

A menos de cuatro días del cambio de mando, el futuro mandatario anunció ayer las instituciones que estarán a cargo de administrar su millonario patrimonio, y BTG estará a cargo de US$ 475 millones, de los US$ 1.170 millones entregados por la familia Piñera Morel a terceros.

Del monto total, un 22,5% corresponde a activos que la Ley 20.880 obliga a ser administrados mediante mandatos especiales, y el 77,5% restante se ha incorporado en forma voluntaria a los diferentes mandatos, explicó Piñera en una declaración pública. “De esta forma, he cumplido mi compromiso de someterme a un estándar más riguroso que el exigido por la ley, reafirmando que todas mis decisiones, acciones y esfuerzos como Presidente de la República de Chile tendrán siempre como único objetivo el bien común, el interés público y la mejora en la calidad de vida de todos los chilenos”, añadió.

La Ley sobre probidad en la función pública y prevención de conflicto de intereses establece un plazo de 90 días para que la autoridad mandate en un tercero la venta o administración de sus activos, es decir, Piñera tenía hasta junio de 2018 para concretar las operaciones.

Mandatos voluntarios

Para su primer mandato, Piñera entregó a Moneda, Celfin, BICE y LarrainVial unos US$ 400 millones bajó la figura de fideicomiso ciego. En esta ocasión, sólo la firma liderada por Pablo Echeverría se repetirá el plato, aunque hay que recordar que BTG adquirió Celfin en 2012.

Junto a BTG y Moneda, el clan Piñera contrató a Altis, el banco de inversión fundado por Tomás Müller, exsocio de IM Trust y embajador en Reino Unido en el primer gobierno de Piñera; y a Credicorp, que es controlado por el banco peruano BCP.

El mandatario electo selló además un mandato con BTG Pactual Chile Administradora General de Fondos, por unos US$ 2 millones, que considera no sólo activos de los requeridos por el artículo 26 de la Ley 20.880, sino también US$ 900 mil de manera voluntaria.

Bancard, el family office del futuro mandatario, contrató a BTG Pactual Chile para administra US$ 226 millones, de los cuales US$ 107 millones son voluntarios. También celebró un acuerdo con Moneda por US$ 227 millones, en que US$ 143 millones son activos de los requeridos por el artículo 26 de la Ley 20.880.

Se suma Altis, que administrará US$ 210 millones de Bancard, que considera no sólo platas de las requeridas por Ley, por un monto de US$ 1 millón sino también otros activos de manera voluntaria por US$ 209 millones.

“Adicionalmente, mi mujer, Cecilia Morel Montes, en cumplimiento de su decisión de adscribir voluntariamente a los compromisos e iniciativas que yo asumí, ha entregado en préstamo a Bancard Inversiones Ltda. sus activos financieros en exceso de 25.000 UF, para que estos sean administrados a través de los Mandatos Especiales regulados por la Ley 20.880 que dicha sociedad ha suscrito”, dijo Piñera, quien añadió que esta decisión se adoptó por el hecho de que la norma vigente no le permite a su esposa suscribir mandatos especiales de aquellos regulados por la legislación.

El clan celebró dos mandatos más de administración de cartera ciegos y voluntarios, “en cumplimiento del compromiso voluntario adoptado por mis hijos”, dijo el futuro mandatario. Uno es entre Inversiones Santa Cecilia y BTG Pactual Chile por US$ 247 millones, y otro entre la misma sociedad y Credicorp Capital Asset Management por US$ 257 millones.

El último ranking de Forbes estimó en US$ 2.800 millones la fortuna de Piñera, ubicándose en la posición 859 del planeta y como la quinta mayor de Chile. Cuando se le ha consultado, ha dicho que ignora la fuente de la reconocida revista que cada año realiza un listado sobre los multimillonarios del mundo.

En mayo de 2017, el mandatario electo declaró US$ 800 millones en activos junto a su esposa, entre los que se incluyeron instrumentos financieros, bienes inmuebles, entre otros.

De ahí que se estima que los fideicomisos serían solo una parte de la riqueza familiar, y en los mandatos no se considerarían otros activos personales de Piñera Echenique, como las inversiones en deuda extranjera.