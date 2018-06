Burgos cede a la presión de la DC y renuncia a participar en la defensa del ministro Santelices

Actualidad

Tras la controversia y duras críticas que recibió desde la oposición y la misma falange, el ex ministro del Interior y emblemático militante de la DC, Jorge Burgos, decidió renunciar a la defensa del titular de Salud, Emilio Santelices, sobre quien se estudia una acusación constitucional.

"Espero que esta decisión ayude a centrar la discusión donde corresponde, lo insustancial de la acusación, y no en quién asume el patrocinio. Me fue grato colaborar en la construcción de los elementos de la defensa y espero éxito en la gestión profesional de Jorge Correa Sutil", afirmó a través de una declaración pública que plasmó en su cuenta de Twitter.

Además, el abogado expresó su convicción de que la acusación no tiene asidero y dijo que no entiende las críticas de algunos de sus correligionarios.

"No puedo de dejar de sorprenderme por algunas reacciones en mi Partido, en particular declaraciones, trascendidos, gestiones ante la comisión de ética, que por mi presencia en la defensa ponen en duda la convicción de no apoyar la acción constitucional", afirmó en el texto que colgó en la red social.

Precisamente en ese contexto, el extitular de Interior estimó que su presencia en la defensa de Santelices podría ser perjudicial para la autoridad.

"Lo cierto es que más allá de mi sorpresa, siento que mi presencia le otorga mayor riesgo al resultado de una infundada presentación. No merece el ministro correr ese riesgo, por lo anterior he decidido dejar de participar en su defensa", dijo.