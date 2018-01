Canciller tras su segunda reunión con Piñera: "me preguntó de sugerencias y recomendaciones"

Actualidad

Heraldo Muñoz también explicó que no acompañará a la presidenta Bachelet en su viaje a Cuba por razones personales

Como "una reunión republicana y como corresponde a un proceso de transición, particularmente en materia de política exterior", calificó el canciller Heraldo Muñoz, el segundo encuentro que sostuvo con el presidente electo Sebastián Piñera, en las oficinas de éste último en Apoquindo 3.000.

En la cita, en que pudo "completar el briefing sobre los distintos desafíos que enfrenta Chile en este mundo tan complejo que nos toca vivir", dijo el ministro de Estado, se abordaron una serie de materias como las razones del viaje a Cuba que realizará la presidenta Michelle Bachelet, entre el 6 y 8 de enero próximo, y que ha generado diversos cuestionamientos desde Chile Vamos.

Muñoz destacó que al mandatario electo "le conté lo que había sido la reunión que tuve con la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde expresé las razones por la cual la Presidenta viaja a Cuba y que es fundamentalmente para cerrar un capítulo donde las posibilidades de inversiones chilenas son importantes (...) Es un país que tiene influencia y hay que tener relaciones con un ámbito muy amplio de países cuando uno quiere favorecer los intereses del país".

En la ocasión, el canciller también aclaró porque se ausentará del viaje a Cuba y "para despejar cualquier duda", reveló que "hace tiempo le informé a la Presidenta de un tema personal, y ese tema personal es que mi esposa esta siendo sometida a una operación quirúrgica el mismo día que la visita de la Presidenta a Cuba y evidentemente hay cosas que son más importantes. Por lo menos para mi y mi familia es mucho más importante que un viaje y la Presidenta ha estado absolutamente de acuerdo".

Cabe recordar que durante la primera reunión que sostuvieron durante más de una hora en la casa del empresario en San Damián, Piñera estuvo muy interesado en conocer los encargados para cada uno de los temas que están siendo tratados en la Cancillería, sin embargo en dicha ocasión "no pudimos cubrir todos los temas de la política exterior que a él le interesan", explicando así las razones de este segundo encuentro, en el que "él me hizo muchas preguntas sobre temas particulares y yo le respondí, incluso me preguntó de sugerencias y recomendaciones que yo le podía hacer y le expresé mi opinión en el sentido de los mejores intreses de nuestro país", dijo Muñoz.

La cita entre el canciller y el mandatario electo se realiza un día después de que el exjefe de Estado se comunicara por primera vez por teléfono con el presidente Donald Trump, con quien hablaron de distintas temáticas económicas, sociales y políticas de América Latina y Estados Unidos.