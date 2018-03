Carlos Cardoen: “Nadie está en contra de la inmigración, pero no se puede importar miseria”

Actualidad

Sostiene que una reforma migratoria es prioritaria, en particular la haitiana, que la ve “peligrosamente desbocada”.

Para el empresario Carlos Cardoen, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet "ha sido bueno". No obstante, cuestiona propuestas de última hora como la reforma constitucional enviada en los últimos días de su mandato. "Me parece irresponsable", dice.

- ¿Qué destaca del gobierno de la Presidenta Bachelet?

- Hubo muchos cosas positivas, como el empoderamiento de la mujer, eso se lo van a agradecer mucho. Hay veces que las decisiones en un momento no son bien entendidas y uno ve la buena respuesta en el mediano y largo plazo.

Lo claro es que los gobiernos de cuatro años son un error, porque los gobernantes toman decisiones de corto plazo populistas. Ese es el peor de todos los males porque la gente aprende a ser un mendigo del Estado y a no resolver sus problemas con su trabajo. Se crea una nación de flojos dependientes de un Estado cada vez más escualido.

- Muchos critican los cambios tributarios llevados a cabo.

- Nunca se va a tener una reforma tributaria donde no llore alguien.

Yo estimo mucho a la presidenta Bachelet. Creo que es una persona que trató de hacerlo lo mejor posible, pero no tuvo el apoyo de sus subalternos de manera de hacer un gobierno mejor.

- ¿Cuáles debiesen ser las prioridades del presidente Piñera?

- De mediano plazo, es la reactivación de la economía. En segundo lugar, arreglar el tremendo y grave problema de la inmigración haitiana, que se presenta como una inmigración descontrolada, sin objetivos, y peligrosamente desbocada.

- ¿El sector agrícola no se ha visto beneficiado?

- Para nada. Es una verdadera mano de obra esclava. Uno no puede beneficiarse explotando gente, me parece casi grosero.

- ¿Pero no hay empresarios que paguen un sueldo acorde al trabajo realizado?

- Me gustaría ver uno que paga buen sueldo. Es beneficio ilegitimo pasajero.

- Al sur ha llegado mucho haitiano.

- Es tremendo ver a esa pobre gente que se anda paseando en las calles sin destino porque no tienen preparación, ni siquiera hablan el idioma. No sé quien fue el astuto al que se le ocurrió indiscriminadamente abrir las puertas. Todas las inmigraciones en este país han sido con un objetivo: como los alemanes y árabes que ha beneficiado a nuestro país de manera evidente y clara. Nadie está contra la inmigración, pero no se puede importar miseria, como si en Chile no fuera suficiente. Esto es lo más irresponsable que se ha visto.

- ¿Qué otra área debe ser prioritaria para la nueva administración?

- La seguridad. Hoy día los derechos son para los delincuentes y no para las víctimas. La legislación actual incentiva y promueve la delincuencia.

¿Cuál debe ser el foco para promover la inversión?

- Debiéramos buscar la interconectividad con los países vecinos, buscar temas que nos unan porque ahora como que los vecinos no nos quieren mucho. Me gustaría ver conectividad de todo tipo de servicios y materias primas.