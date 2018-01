Carlos Larraín a Piñera: “No creo en el gobierno de los partidos, pero hay que gobernar con estos”

Actualidad

La visita del extitular de RN se produce en medio de la tensión entre Chile Vamos y el mandatario electo por la extensión de las listas para el gabinete.

En medio de la tensión que se instaló entre el presidente electo, Sebastián Piñera y los partidos de Chile Vamos a raíz del reclamo del futuro mandatario por la extensión de las nóminas entregadas para la conformación del futuro gabinete, ayer llegó hasta las oficinas del próximo gobernante el extitular de RN y otrora senador, Carlos Larraín, quien es recordado como crítico de la gestión política del empresario en su primer gobierno.

De hecho al término de la cita, que en lo medular consistía en un encuentro con Andrés Chadwick, el exparlamentario no quedó al margen de la polémica, sentenciando en su particular estilo que no cree “en el gobierno de los partidos”, que sin embargo “hay que gobernar con los partidos” y que éstos “no se pueden poner de punta”.

Larraín también defendió el rol que ha jugado su colectividad, RN, destacando que el partido “presentó una lista en que habían menos nombres que cupos para el nivel ministerial”, por lo que de paso también desestimó las críticas formuladas por el gobernante electo.

Asimismo reconoció que entregó “algunas recomendaciones”, recordando que “cuando una ha estado tanto tiempo ahí, en la intemperie, uno llega a conocer gente y en ese sentido yo puedo ayudarle a sopesar a las personas. Y si se hace de buena fe, como yo no quiero ninguna pega para mí, puedo opinar con entera libertad”.

Durante su paso por Apoquindo 3.000 Larraín también habría compartido un par de minutos con el mandatario electo y uno de sus colaboradores más cercanos, Gonzalo Blumel.

Diferencias con Evópoli

“Tomamos nota y evidentemente no nos sentimos interpelados por él”, fue el comentario del diputado electo y presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, al ser consultado por la crítica de Piñera a la extensión de las listas.

La colectividad habría presentado una nómina más acotada a diferencia de la UDI y RN.

No obstante, Evolución Política también ha sido criticada respecto a la dirección que ha tenido su actuar legislativo, un punto que tanto los timoneles del gremialismo y Renovación Nacional han advertido con mayor énfasis durante estas semanas, y que partieron luego que el diputado Felipe Kast anunciara que rechazaría un proyecto de ley que extendiera la gratuidad .

Undurraga advirtió que “no somos mayoría en el Parlamento y que si bien somos la bancada más grande,como Chile Vamos, de todas formas vamos a tener que negociar, y en ese contexto la negociación no es con los partidos de Chile Vamos, sino con el resto de los parlamentarios”, y que bajo ese punto “los programas no son tablas de la ley que no se pueden modificar bajo ningún punto de vista”.

El timonel de Evópoli anticipó que “no todos los proyectos de ley o proyectos que están en el programa se van a cumplir tal cual están”, debido a no tener mayoría en ambas cámaras, por lo que “tendremos que tener grados de flexibilidad tanto al interior como al exterior, para poder conseguir la concurrencia de los votos y así construir las mejores leyes que beneficien a todos los chilenos”, concluyó.