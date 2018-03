Caso Caval: Natalia Compagnon acusó a la Fiscalía de extorsión

Actualidad

La nuera de la presidenta Bachelet afirmó que el persecutor Sergio Moya, le ofreció un juicio abreviado a cambio dejar sin formalización a su marido Sebastián Dávalos.

Un nuevo remezón para la Fiscalía. Hoy Natalia Compagnon la acusó de "extorsión", luego de revelar que el persecutor de Rancagua, Sergio Moya, le ofreció un juicio abreviado a cambio dejar sin formalización a su marido Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Michelle Bachelet.

"El fiscal Moya falta un poquito a la verdad porque la condición que él me puso, estando los abogados y mi marido presente, era que yo tenía que acceder y echarme la culpa, aceptando un juicio abreviado, para que a Sebastián no lo formalizaran, eso no corresponde", explicó.

Añadió que "es una vergüenza para el Ministerio Público que luego de tres años de investigación, un fiscal de la República esté coaccionando a un imputado para no tomar cualquier tipo de medidas o formalizar o acusar, o lo que sea, a otra persona. Ha estado el tiempo necesario para que la fiscalía haga una investigación como corresponde".

"No sé qué acciones vamos a tomar después de esto. Eso es extorsión, si no es extorsión entonces ¿qué es?", afirmó Compagnon ante la prensa luego que la audiencia de preparación de juicio por la presunta responsabilidad en la arista principal del caso Caval fuera suspendida.

Con todo, Compagnon reconoció que pensó en tomar el juicio abreviado para terminar con el procedimiento, pero finalmente no aceptó la oferta.

"Esto ha sido un tema personal conmigo y mi marido. Estos cuatro años le sirvieron mucho para llenarse de cámaras y de luces y espero que ahora que está terminando el gobierno no pase lo mismo con otros imputados que vienen en el próximo gobierno", concluyó la imputada.

En contraparte, la fiscal a cargo del Caso Caval, Marcia Allendes, desmintió categóricamente las acusaciones de Compagnon. "Eso es absolutamente falso", dijo junto afirmar que Compagnon está buscando cualquier situación para aprovechar defenderse.