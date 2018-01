Chadwick ante críticas al gabinete de Piñera: "No nos vamos a dejar doblegar por personas que buscan tener superioridades éticas o morales"

Actualidad

Una férrea defensa del gabinete nombrado por el presidente electo, Sebastián Piñera, realizó hoy el también designado y futuro ministro del Interior, Andrés Chadwick, acusando "poca tolerancia" de quienes han cuestionado a sus futuros colegas de gobierno y aclarando que a partir del 11 de marzo todos los secretarios de Estado deben subordinarse a la línea fijada por el próximo mandatario elegido democráticamente.

"Sorprende la poca tolerancia (...). Obviamente que personas que el presidente Piñera ha elegido para los cargos de ministro han tenido pensamientos que son distintos de otras persona. Aquí el punto es saber respetar esos pensamientos, no ser intolerantes", dijo tras finalizar la primera de varias reuniones que sostendrá con el ministro del Interior (S) Mahmud Aleuy, para acordar los detalles de lo que será el traspaso de mando e información ante el arribo de la nueva administración a partir del 11 de marzo próximo.

Chadwick además agregó: "por Dios que uno observa en algunos grupos una profunda intolerancia y al mismo tiempo algo que es un punto central, de cualquier gobierno, cuando se asume un cargo de ministro se hace para efectos de seguir el liderazgo y la conducción del Presidente de la República, de acuerdo al proyecto y al programa de gobierno que la ciudadanía con una inmensa mayoría ha elegido, por lo tanto hay una disposición, un espíritu a que aquello que yo pensé, o tenía un pensamiento personal, se subordina a lo que es el pensamiento común y colectivo liderado por el presidente Piñera, y lo que va a ser su futuro gobierno".

En esa misma línea y con mayor vehemencia, el futuro jefe de gabinete salió al paso de los cuestionamientos en materia de derechos humanos que se le han hecho al designado ministro de Justicia, el UDI Hernán Larraín, resaltando que éste "ha sido senador por un largo periodo, un hombre público, presidente de un partido, son temas del pasado, son temas superados, él mismo lo ha señalado públicamente. (Aquí) hay un espíritu nuevo, una motivación distinta, no sigamos siempre juzgando a personas o buscando lo que dijo hace 20 o 25 años, si cuando posteriormente lo ha aclarado, ha rectificado, ha tenido conductas totalmente distintas".

En ese contexto, Chadwick también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje: "Hernán Larraín hoy, el senador, es una persona que reúne todas las condiciones y capacidades para ser ministro de Estado y en este caso ministro de Justicia. Nosotros no nos vamos a dejar doblegar por personas que buscan tener superioridades éticas o morales, tenemos una legitimidad democrática, el presidente Piñera fue elegido con una inmensa mayoría de la ciudadanía y no nos vamos a dejar someter a ninguna superioridad moral de ningún grupo u otro grupo, tenemos la legitimidad democrática y vamos a actuar respondiendo a ese desafío que la ciudadanía nos ha señalado".

"Por lo tanto las críticas las respondemos, pero no le reconocemos superioridad moral a nadie para venir a decirnos este sí, este no, porque hizo tal cosa o hizo tal otra, el Presidente los ha elegido, tiene mandato democrático para hacerlo, y todos están en condiciones de ejercer sus cargos, demostrando y generando el mayor esfuerzo de todas sus capacidades. Ya vendrá el tiempo que puedan ser evaluados por sus resultados, gestiones y no con prejuicios anticipados".

Sobre la cita con Aleuy, junto con valorar que el ministro (s) lo haya recibido, destacó que es también una muestra de que la prioridad de para el futuro mandatario son los temas de la seguridad ciudadana y el orden público.