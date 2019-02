Chadwick por viaje a Cúcuta de Piñera: "Cumple un compromiso del Estado con Venezuela"

Actualidad

Titular de Interior afirmó que "parte fundamental de la política exterior de Chile ha sido el respeto a los derechos humanos, a la democracia y a la libertad en cualquier lugar, circunstancia y por consiguiente en cualquier país".

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, defendió la visita del Presidente, Sebastián Piñera a la ciudad de Cúcuta en Colombia, en la frontera con Venezuela, para entregar ayuda humanitaria a este país y dijo que "parte fundamental de la política exterior de Chile ha sido el respeto a los derechos humanos, a la democracia y a la libertad en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y por consiguiente en cualquier país".

Agregó que "el Presidente está dando cumplimiento a un compromiso fundamental del Estado de Chile, en este caso, con Venezuela, donde hemos podido ver y apreciar ya por mucho tiempo que no hay democracia, no hay libertad, no se respetan los derechos humanos y se vive una profunda dictadura".

Consultado por las palabras de Nicolás Maduro, que dijo que el mandatario chileno y su par colombiano, Iván Duque, quieren "asaltar la frontera", Chadwick respondió que "el Presidente Maduro permanentemente ha criticado, no solo al presidente Piñera, sino a toda persona que tenga una opinión distinta a la de él".

El titular de Interior manifestó que "estamos acostumbrados a declaraciones altisonantes y agresivas del señor Maduro y en este caso quienes le están diciendo que su gobierno no respeta la democracia, ni la libertad, ni los derechos humanos; es la inmensa mayoría de su pueblo, son las instituciones democráticamente elegidas como la Asamblea Nacional y son los más diversos países y presidentes democráticos en el mundo, que se lo están señalando desde hace ya un buen tiempo".