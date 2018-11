Chadwick tras muerte de comunero mapuche: "No voy a renunciar, salvo que el presidente me señale lo contrario"

Actualidad

El ministro informó en la Cámara de Diputados que desde 2011 han ocurrido casi 3 mil actos de violencia en La Araucanía.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, luego de entregar un balance al presidente Sebastián Piñera en La Moneda respecto de la situación generada por la muerte de un joven mapuche Camilo Catrillanca, asistió a una sesión en comisiones de la Cámara de Diputados, donde afirmó que no renunciará.

Chadwick les dijo a los diputados: "Estoy cumpliendo con mi deber constitucional y no estoy dispuesto a ser ministro si no puedo cumplir con mi deber de dar seguridad a la ciudadanía y siempre con apego a la ley. No voy a renunciar, salvo que el presidente me señale lo contrario".

Asimismo reafirmó "el compromiso irrenunciable del gobierno de aclarar lo sucedido lo más pronto posible. "Pierdan cuidado que conocido los antecedentes y la verdad que entregue el Ministerio Público, como el gobierno lo ha demostrado vamos a actuar con todo el rigor de la ley que corresponda", afirmó.

El balance del ministro ante las comisiones de Derechos Humanos y Seguridad ciudadana es que "en la región desde 2011 a la fecha, hemos tenido 2.895 actos de violencia, 920 incendios, 924 situaciones de enfrentamientos con armas de fuego, 509 ataques a instituciones policiales, 542 cortes de ruta en caminos, el 70% de ellos en la zona de la Araucanía Malleco y Cautín, el 35% en Ercilla y 16% en Collipulli y el resto en Arauco; estamos en una zona de conflicto serio, distinta a cualquier parte del país".

El ministro dijo además que este martes se presentará en Temuco tres querellas "que apuntan a la investigación de cualquier hecho que entorpezca la acción de la justicia o destrucción de evidencia; querella por todos aquellos que resulten responsables de la violencia que ha traído como consecuencia la muerte del joven Camilo Catrillanca; y otra querella por todos aquellos que resulten responsables de un asalto violeto a cuatro profesoras rurales en una escuela de Cañete, que estaban acompañadas de dos menores".