Chahin suma apoyos en la DC en medio de incertidumbre por postulación de Huenchumilla

En el falangismo plantean que el exdiputado lleva la ventaja en el proceso interno. El viernes corresponde inscripción de candidaturas.

A sólo días de la renuncia de la exsenadora Soledad Alvear a la Democracia Cristiana (DC), las fichas de cara a las elecciones internas del 27 de mayo se siguieron reacomodando. Mientras el exdiputado Fuad Chahin recibió el respaldo oficial a su candidatura del jefe de la bancada de diputados, Matías Walker, en otro sector de la colectividad se instaló la incertidumbre respecto a si el senador Francisco Huenchumilla postulará a la presidencia del falangismo.

Cerca del mediodía de ayer, Walker y Chahin se reunieron para conversar acerca de los desafíos que debe enfrentar el próximo presidente del partido, con el agravante de que podrían seguir produciéndose dimisiones, contexto en el que el jefe de la bancada de diputados le entregó su respaldo al líder “colorín”.

De este modo, el primero suma un sector de los llamados “príncipes” que estaban divididos entre el respaldo al exdiputado o al exministro Alberto Undurraga, quien -tal como se especulaba que ocurriría- bajó su aspiración debido a la falta de apoyo.

Al oficializar su respaldo al exdiputado, Walker planteó que “con mucho agrado, voy a apoyar al diputado Fuad Chahín. No le he pedido cargos, no voy a integrar su lista, pero lo voy a apoyar como un militante más, como diputado de la Región de Coquimbo. Espero que sea el próximo presidente de la Democracia Cristiana y creo que él tiene la fuerza para defender al partido, para defender nuestras ideas y, lo más importante, defender a todos nuestros liderazgos, porque nadie sobra al interior de nuestro partido”.

Además, subrayó que Chahin está haciendo un “gran esfuerzo de unidad”, pero que si no logra aunar a las diferentes fuerzas internas en su lista, habrá que competir “y que sean los militantes los que puedan participar de este proceso de reflexión”.

Chahin agradeció “profundamente” el respaldo de Walker y de quienes “han visto en nuestra opción una opción de conducción, de liderazgo inclusivo; con una propuesta de unidad honesta, sólida, en base a un programa y a un diagnóstico que le hemos planteado al partido”.

Y agregó que el desafío que tiene la DC es “renovar el mensaje y a los mensajeros” y que la única agenda de su candidatura es preocuparse de la institucionalidad de la DC y sacarla de la crisis, aludiendo implícitamente a que en el partido se comenta que Huenchumilla aspira a postular a La Moneda.

El aludido reconoció en Radio BioBio de Temuco que aún no está sellada su candidatura, lo que podría resolverse hoy.

Lo propio admitió el diputado Víctor Torres, uno de los promotores de la candidatura del senador, quien explicó que “el senador Huenchumilla lo que nos ha planteado que está disponible para poder eventualmente ser candidato si se cumplen determinadas condiciones” y dejó claro que para su sector no hay Plan B si el parlamentario finalmente no es candidato.

El viernes es el plazo definitivo para la inscripción.

Pablo Piñera: Viera Gallo traza retos y PS-PC van a Contraloría

Junto con restarle dramatismo al nombramiento de Pablo Piñera como embajador de Chile en Buenos Aires, José Antonio Viera Gallo (PS) -quien desempeñó dicho rol durante la administración Bachelet-, comentó que uno de los los desafíos del nuevo representante pasa por ratificar en ambos congresos el acuerdo comercial firmado en noviembre de 2017 por los cancilleres de Argentina, Jorge Faurie, y de Chile, Heraldo Muñoz, el cual se propone ampliar y profundizar los instrumentos jurídicos que actualmente los rigen en materia comercial, con disposiciones en diversas áreas como Inversiones, Servicios, Compras Públicas, Telecomunicaciones y Comercio Electrónico, entre varias otras materias.

Añadió que la hoja de ruta del nuevo embajador debe comprender mejorar la conectividad en pasos fronterizos y avanzar en más coordinación de los tres servicios que cumplen funciones en la frontera: PDI, aduanas y SAG, entre ellos y con sus pares trasandinos.

Estos planteamientos coincidieron con la decisión de los representantes de las bancadas de diputados socialistas y comunistas de recurrir a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legitimidad del nombramiento.

El timonel del Partido Radical, Ernesto Velasco, recordó que Piñera "hizo gárgaras sobre lo que era el nepotismo" durante la campaña electoral en alusión a la presencia de familiares de la senadora Carolina Goic (DC) y otros en el aparato del Estado, "y hoy él no solo nombra a su hermano, sino que está plagado de familiares de la familia Piñera en el aparato del Estado".

Foxley asegura: "No voy a dejar la DC"

Para el exministro de Hacienda y excanciller Alejandro Foxley, quien se ha mantenido alejado de la política desde 2009, abandonar su militancia en la Democracia Cristiana está fuera de discusión.

"No voy a dejar la DC", respondió el destacado economista al ser consultado por la salida de camaradas que se ha observado recientemente y que ahora incluyó a Soledad Alvear.

Su posición se suma a la de otros falangistas cercanos al mundo económico, quienes también han decidido mantenerse en la colectividad.

Entre estos últimos están el expresidente del Banco Central, Carlos Massad; el expresidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Jorge Awad; el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, y el exsuperintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín.