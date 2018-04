Chahuán: “Felipe Kast tiene que tomar la decisión de si está o no en el gobierno”

Actualidad

El parlamentario por Valparaíso le responde a su par de La Araucanía luego de afirmar que el nombramiento de Pablo Piñera fue “un error político”.

Uno de los rostros del oficialismo en el Senado es Francisco Chahuán, uno de los nombres -aunque él lo desestima- que aparecen en la lista de quienes podrían disputar la presidencia de Renovación Nacional a Mario Desbordes en las elecciones.

Bajo su lógica, hoy el foco debe ser la unidad y el programa de gobierno. Sobre todo porque, como dice que lo reconoció con la “suficiente humildad” el presidente Sebastián Piñera, el gobierno requiere “grandes acuerdos nacionales”.

Confiado, asegura que no le “cabe la menor duda” que los proyectos que emerjan de las mesas prelegislativas serán aprobados.

Alineado con la decisión del mandatario, defiende los atributos profesionales de Pablo Piñera para llegar a la embajada en Argentina.

- El senador Felipe Kast tildó de “error político” el nombramiento de Pablo Piñera como embajador en Argentina, ¿comparte esta visión?

- Felipe Kast tiene que tomar la decisión de si está o no en el gobierno, si está o no en el oficialismo. Me parece sintomático querer levantar la plataforma de una eventual candidatura presidencial a costas del Presidente en ejercicio.

- La senadora Van Rysselberghe criticó de oportunismo por parte de Evópoli y la presentación de un proyecto que regula vínculos familiares para la designación de cargos de confianza.

- Es legítimo disentir, pero yo llamaría a Evópoli a usar las instancias que hoy tenemos en la coalición Chile Vamos para plantearlo y no buscar cada matiz para hacer un punto de confrontación con el gobierno. Acá hay que tomar una definición: Evópoli está o no está en el gobierno.

- Las diferencias parecen ser una constante en Chile Vamos. ¿Cómo se maneja eso?

- Aprendiendo a convivir con la diferencia, y eso va a ser que esta coalición se proyecte.

- ¿Cree que la agenda valórica será un flanco permanente en su coalición?

- No, lo que sí, yo hago un llamado a tener menos creatividad legislativa, y jugársela por entero por cumplir el programa de gobierno, que es el pacto social que se resolvió en una elección entre el Presidente y los ciudadanos, y los partidos de la coalición con los ciudadanos.

- Pero el Presidente también habló de que hay ciertos temas que no están en el programa pero que también hay que atenderlos.

- Eso se resuelve en donde se ponen los énfasis. El gobierno tiene que poner los énfasis y el principal colegislador en un sistema hiperpresidencialista es el gobierno, los énfasis y las urgencias legislativas deben ponerse justamente en las materias del programa.

- ¿Cómo ha visto a RN en estas primeras semanas como oficialismo?

- Debemos ser capaces de entender nuestro rol de ser oficialistas, porque en el primer gobierno este mensaje no se entendió, eso implica ser capaces de hacer un diálogo interno, de administrar las diferencias internamente y ser capaces de proyectar unidad para proyectar gobernabilidad.

En el primer gobierno dimos una nota negativa en esta materia, por tanto ese es la gran prueba para poder asegurar continuidad de esta administración en un gobierno del mismo signo.

Las urgencias en materia portuaria en la V Región

- ¿Cómo ha visto el desarrollo del megapuerto de San Antonio?

- Es muy importante entender que la política nacional portuaria requiere radicarse en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y que deje de radicarse en el sistema de empresas públicas. Es muy importante entender el aporte que realiza el comercio exterior al PIB, que es un aporte muy relevante.

- ¿En qué radica la relevancia de este proyecto junto al puerto de Valparaíso?

- Por las circunstancias que a veces surgen debido a la naturaleza, en caso de un desastre natural es muy importante contar con una alternativa, y también por las contigencias laborales.

Esto tiene que estar complementado con otras obras tales como el mejoramiento de la Ruta 60 CH, la Ruta 68, y de la Ruta 78 y además tengo un proyecto que le planteé al ministro de Obras Públicas, y es un compromiso del presidente Piñera en campaña, de unir el puerto de Valparaíso y el de San Antonio por la costa, lo que equivaldría a la contrucción de 18 kilómetros entre Quintay y Algarrobo, que nos permitiría resolver los temas logísticos.

Adicionalmente, tenemos que desarrollar la logística ferroviaria que permita que por lo menos el 30% de la carga que ingrese al puerto de San Antonio y al puerto de Valparaíso se haga justo por este medio.

- ¿Y respecto al tren de Santiago a Valparaíso?

- Yo le he pedido al presidente Piñera que el tren rápido Santiago-Valparaíso sea una prioridad presidencial.