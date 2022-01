Chile emite bonos sostenibles por US$4.000 millones

Actualidad

Recursos se orientarán al financiamiento de proyectos verdes y sociales durante el presente año.

Chile emitió bonos sostenibles por US$4.000 millones en los mercados internacionales para el financiamiento de proyectos verdes y sociales durante el presente año.

Según se informó el viernes, se trata de tres emisiones con vencimientos a cinco, 12 y 30 años plazo. La operación recibió una demanda total, proveniente de 654 órdenes, de US$ 19.700 millones, esto es, 4,9 veces el monto adjudicado. Aproximadamente, US$ 7.300 millones fueron para el bono a 5 años, US$ 7.500 millones para el de 12 años y US$4.900 corresponden a la emisión a 30 años.

Los bonos se emitieron bajo la ley de Nueva York y se registraron ante la SEC de Estados Unidos, y se utilizó la línea (Shelf-registration) que dispone Chile.

La operación fue desarrollada por el equipo de la Oficina de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda con la participación de los bancos underwriters (HSBC, CITI, Santander, y Scotiabank) y la asesoría legal internacional del estudio Linklaters y local del estudio Morales y Besa. Los bancos participantes fueron asesorados en Chile por el estudio Garrigues y en el extranjero por la firma legal Cleary Gottlieb.