Chile y Reino Unido definen una hoja de ruta para modernizar el acuerdo comercial tras el capítulo Brexit

Servicios, industria del vino y agrícola se verían beneficiados del proceso que apunta a profundizar la liberalización arancelaria y la discusión sobre economía digital, y que concluiría en diciembre del próximo año.

Cuando en enero de este año concluyó el período de transición de la salida del Reino Unido de la Unión Europea -Brexit-, inmediatamente entró en vigencia el Acuerdo de Asociación (AA) entre Chile y dicho país, el cual ha permitido mantener condiciones comerciales similares a las que se tienen con el bloque.

El acuerdo bilateral incluye el compromiso de revisar el mismo para actualizarlo en miras a mejorar la relación comercial, y el mes pasado las autoridades nacionales y británicas dieron el puntapié inicial para dicha modernización, estableciendo criterios y una ajustada hoja de ruta para concluir este proceso en diciembre del próximo año.

La embajadora británica en Chile, Louise de Sousa, explica que desde 2003 -año en que se firmó el acuerdo con la UE replicado en el AA- el comercio internacional ha cambiado bastante, sobre todo por temas como economía digital, comercio sustentable, avances tecnológicos y la forma de enfrentar las nuevas cadenas de suministro.

“Un acuerdo modernizado apoyará la existencia de relaciones bilaterales sólidas y a las nuevas economías más verdes que el Reino Unido y Chile están construyendo y que son aptas para mediados del Siglo XXI”, dice la diplomática.

La hoja de ruta dice que antes de que termine el año se deberá reunir el grupo especial de trabajo en materia de liberalización arancelaria, para comenzar a elaborar un protocolo de intercambio de datos.

También se pondrá énfasis en impulsar los trabajos de aceptación de certificados de origen con firma digital, en seguir con la colaboración en servicios financieros de cara al próximo Chile Day, en iniciar una discusión técnica sobre economía digital y en comenzar discusiones sobre el cronograma de la revisión del artículo sobre inversión.

Rodrigo Yáñez Subsecretario Relaciones Económicas Internacionales. Louise de Sousa

Embajadora de Reino Unido en Chile

El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Rodrigo Yáñez, aclara que algo que permitirá la modernización será ajustar el AA a las particularidades de Reino Unido, pues al estar negociado el tratado actual con toda la UE como bloque, no se evidencian las características específicas de la economía británica.

La autoridad de Cancillería señala que los servicios, la industria del vino y el sector agroindustrial son “áreas donde todavía tenemos por ganar” con la actualización, además de todo lo que tiene que ver con economía digital.

El año pasado los servicios nacionales -donde las PYME están cada vez más presentes- alcanzaron un valor de exportación al Reino Unido de US$ 37 millones, destacando los financieros con US$ 20 millones y las tecnologías de la información con US$ 6 millones, entre otros.

Con o sin TPP-11

Aunque en febrero el gobierno británico solicitó formalmente unirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, o TPP-11, Yáñez explica que el calendario de modernización del AA fue diseñado con la realidad actual, en la que Chile no ha ratificado el TPP-11, por lo que dice que estas son dinámicas que van en un “track separado”.

“Por supuesto que si Chile se incorpora al TPP-11 con un Reino Unido ya incorporado -que es lo que se espera que pase el próximo año- se incorporará a un bloque aún más potente”, defiende.

De Sousa señala que desde Reino Unido respetan el debate nacional interno, pero plantea que si Chile ratifica el TPP-11 “sería el principal canal para mejorar nuestras relaciones bilaterales”. Al igual que Yáñez dice que, mientras tanto, se trabajará en modernizar el AA.

Eso sí, según la embajadora “si Chile ratifica el TPP-11 y el Reino Unido completa nuestro propio proceso de adhesión, elevaríamos inmediatamente nuestra relación comercial a los estándares más modernos en muchas áreas”.