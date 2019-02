Chilena líder de mujeres APEC: “El Foro tiene que ser una plataforma para desplegarnos”

Actualidad

Este año será la primera vez que el foro económico de Asia Pacífico incluya entre sus prioridades el enfoque de género, y el trabajo para ampliar los lineamientos estratégicos en el área ya está en marcha.

Las subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas, tendrá un impensado privilegio: ser la primera chilena en liderar el Grupo de Trabajo APEC de la Mujer (PPWE, por sus siglas en inglés), rol que además debutará con una duración de dos años.

Luego de ganar la elección en Papúa Nueva Guinea el año pasado, la ingeniera comercial de la Universidad de Chile se abocó de inmediato al trabajo que implica la organización de los encuentros previos a la cumbre de líderes prevista para noviembre en Santiago.

Dicho evento precisamente se realizará bajo el título de "Mujeres, Pymes y crecimiento inclusivo", una inédita prioridad impulsada por nuestro país al interior del bloque del que forma parte desde 1994.

- ¿Cómo ve el rol que puede cumplir la mujer chilena en la globalización para que sea un proceso más inclusivo?

- Sin duda, que la mujer tiene muchísimo que aportar, una mirada distinta de hacer las cosas, de identificar variables relevantes y ver las necesidades de los clientes potenciales. Las mujeres en Chile han empezado a demostrar eso y APEC tiene que ser una plataforma que permita que cada vez más mujeres puedan incorporarse y pueden desplegarse en las economías.

- ¿Cómo conviven las distintas visiones de estos temas en APEC, considerando la diversidad cultural, donde no existe la misma valoración ni respeto por la mujer?

- Bueno, es un gran desafío (ríe). Eso le pone un valor, porque cuando vemos economías que están más atrasadas en la incorporación o la plena igualdad de derecho de la mujer, y cuando logramos hacer acuerdos como APEC, hay compromisos que nos llevan a empujar a todas las economías hacia un camino común.

Eso no significa que en esta carrera estemos todos partiendo desde el mismo lugar, pero tiene más valor lograr que los países que van más atrás, se comprometan a avanzar.

Esa es la preocupación cuando nos miramos como comunidad y el aporte de APEC al mundo.

- Este foro de mujeres lleva pocos años (2011), ¿qué avances identifica gracias a la instancia?

- Un foro como APEC nos permite lograr los acuerdos políticos para ir subiendo ciertos estándares. Esto no es para producir cambios inmediatos en una legislación particular, pero diría que el primer logro de este foro de mujeres ha sido poner el tema sobre la mesa. Es un gran avance y pese a que las mujeres somos más de la mitad de la población mundial, no solo no estábamos participando sino que no estábamos viendo los beneficios que tiene el comercio internacional.

Otro logro ha sido visibilizar las dificultades y las barreras existentes para que las mujeres puedan participar y beneficiarse del comercio internacional.

- Chile mantiene una baja participación laboral de la mujer, ¿cómo conversa eso con el trabajo de este grupo?

- Es verdad. Chile está con un 49% de participación de la mujer y nuestro desafío es aumentarla. Lo que hace la participación en el foro es que sobre el plan estratégico, cada año se hace un plan de trabajo. Dentro de eso, cada economía tiene que tomar su plan de acción, donde se compromete a medidas para avanzar. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en elevar la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo. Yo presenté en Papúa Nueva Ginea el avance que tuvimos en el sector público, donde los directorios llegaron a un 42% de mujeres y el compromiso era el 40%. Sin embargo, en el sector privado, al menos en las empresas IPSA, estamos en 6,4% y tenemos una línea de trabajo para aumentar eso, especialmente ahora que se vienen las elecciones de directorio.

La agenda inclusiva

- En el caso de APEC, ¿cuál es el trabajo específico que se está haciendo en pos de la prioridad de mujer y crecimiento inclusivo?

- Se han definido cuatro áreas de trabajo. La primera, es aumentar la participación femenina en sectores no tradicionales. Para eso elegimos tres industrias: transporte, minería y energía. Segundo, reducir la brecha de género en la alfabetización digital y aquí se buscarán las causas y se verá si el desafío de la economía 4.0 es una oportunidad para disminuir la brecha de género o va a ser un riesgo de agrandarlas. El tercero es avanzar en empoderamiento económico a través de la recolección de datos para elevar el estándar en la información desagregada por género. En cuarto lugar, está un rout map de mujer y crecimiento inclusivo, donde Chile busca generar un consenso a través de una declaración que esté anexada a la declaración de líderes que va a servir como plan de trabajo para los siguientes años.

- ¿Eso irá más allá de los anteriores lineamientos?

- Claro. Al final de cada foro de APEC hay una declaración y para este año estamos preparando esto, para que sea un anexo y se va a trabajar durante todo el año para terminarlo en la semana mujer de octubre. Queremos marcar un hito en la declaración de Santiago.