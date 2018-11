Combustibles: camioneros se reúnen con el gobierno y presionan para renovar beneficio del impuesto específico

Actualidad

Las partes sostendrán dos o tres conversaciones más.

La primera de las cuatro reuniones acordadas con el Ejecutivo el pasado 14 de noviembre sostuvieron hoy los representantes del transporte de carga en el país, agrupados en la Confederación Nacional CNTC.

A la instancia asistieron distintos representantes del gobierno, como la ministra de Transportes, Gloria Hutt (acompañada de sus asesores Lorena Araya, Jaime Román y Lissette Isa), además del gerente de Optimización, Refinación y Comercialización de ENAP, Luis Manríquez, y el jefe del departamento de Hidrocarburos de la División de Seguridad y Mercado Energético del Ministerio de Energía, José Antonio Ruiz.

Por el lado de los camioneros, de la CNTC estuvieron presentes su presidente, Sergio Pérez; el gerente corporativo, Luis López; el secretario, José Villagrán Ortega; mientras que de ChileTransporte asistieron el vicepresidente, Agustín Insulza, y el gerente de Desarrollo, Carlos Salazar.

Además, de parte de Hacienda asistió el asesor Óscar Perelló.

Pérez explicó que en la cita, que comenzó a las 15 horas de este jueves, se les informó "fundamentalmente de la transparencia y de la política de comercialización de los combustibles, de dónde se compra el crudo, cantidades de crudo que llega ya refinado y la capacidad de refinación de Enap, etc".

Y aunque explicó que "quedaron fijadas dos a tres reuniones más", sinceró que en la ocasión también se presentó la inquietud del gremio de transportistas sobre el término al actual beneficio de reintegración de impuestos, que les permite recuperar hasta un 80% del pago realizado por concepto de impuesto específico a los combustibles, cuyo plazo legal expira el próximo 31 de diciembre, rebajando el porcentaje máximo de reintegro a un 25%.

Según comentó Pérez, "hicimos presente que es imprescindible que se resuelva el tema del recupero", por lo que solicitaron una pronto reunión con la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Ministerio de Hacienda para trabajar y "presentar nuestra propuesta que es muy simple: que el impuesto específico lo paguen todos y que se eliminen las cuatro categorías de recupero que tenemos en la industria, y esa posición la defenderemos".

En su análisis, indicó que esto requiere de celeridad ya que "tenemos que tener ese acuerdo antes de 15 días porque después ya la ley pierde vigencia", por lo que, resaltó, "nos evitaríamos un grave problema si llegamos a un entendimiento".

Además, indicó que "es una falsedad" que el sector de transporte sea una industria privilegiada, como se les ha cuestionado, "porque hay muchas actividades que simplemente pagan cero impuesto específico, y nosotros sí pagamos"

"Nosotros no recuperamos el 80% (...) los colegas que recuperan el 80% son los que tienen uno o dos camiones porque ese nivel de facturación es muy mínimo, muy reducido. La gran mayoría de la industria recupera solamente el 30% del impuestos específico", explicó.

No todos los gremios estuvieron en la mesa

Cabe mencionar que a la mesa de trabajo con el gobierno no fueron invitados otros de los actores gremiales, como la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC). Su presidente, Juan Araya, detalló que no quisieron firmar el acuerdo con el Ejecutivo para conversar sobre el precio de los combustibles porque "nosotros no estábamos por hacer un paro" y que preferían mantener un diálogo social abierto con el gobierno.

"Los paros todos saben cómo comienzan pero nadie sabe cómo terminan", remarcó.

En su análisis, el tema de los precios de los combustibles será analizado "en un camino distinto", ya que han convocados a expertos para que les detallen cómo opera el mercado en este sentido.

Sin embargo, reconoce interés en que el tema del reintegro del pago realizado por concepto de impuesto específico se aborde pronto, pero donde buscan impulsar que "se mantenga el impuesto específico con reintegro sólo para las pymes".

"Ellos son la mayoría, pero nosotros lo queremos conversar directamente con Hacienda y queremos ser transparentes en las conversaciones que tenemos", reafirmó.

En caso de no llegar a acuerdo con el gobierno, Araya estima que volver al 25% de reintegro no desencadenaría presiones ya que "nosotros no estamos por hacer paros".