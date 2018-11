Comisión de Educación citará a ministra Cubillos para aclarar situación de la Universidad del Pacífico

Actualidad

"El Ministerio va a tener que aclarar como institución porque la ministra Cubillos viene recién asumiendo, y este es un problema que viene desde hace muchos años atrás", dijo la presidenta de la comisión, Cristina Girardi.

La crisis financiera que enfrenta la Universidad del Pacífico llegó hasta el Congreso. La Comisión de Educación citará para el próximo martes a la ministra del ramo, Marcela Cubillos.

Según detalló la presidenta de la comisión, Cristina Girardi, la instancia servirá para que aclare cuál es la situación real que vive la institución, debido a la incertidumbre en que se encuentran sus alumnos y docentes, ya que podría dejar de funcionar el próximo año.

"Queremos saber qué ha hecho el Ministerio, y por qué se llega otra vez a una situación límite y no se toman medidas previas para anticiparse a esta crisis", dijo la parlamentaria. Añadió que "el Ministerio va a tener que aclarar como institución porque la ministra Cubillos viene recién asumiendo, y este es un problema que viene desde hace muchos años atrás".

La parlamentaria agregó que "lo que está ocurriendo con la Universidad del Pacífico demuestra una vez más la falta de fiscalización de parte del Ministerio de Educación, a pesar de que junto al Consejo Nacional de Educación y la Comisión Nacional de Acreditación, son los organismos que están a cargo de cautelar la calidad de las instituciones de Educación Superior. Lo que está viviendo la Universidad del Pacífico es repetir lo que pasó con la Universidad del Mar, la Iberoamericana y lo que va a seguir pasando si el Ministerio sigue mirando para el lado".

"Hoy funcionan Universidades como la del Pacífico que no están acreditadas, y eso lo permite la ley. El Ministerio no fiscaliza instituciones como ésta y ese es el gran problema que tenemos en Chile. Acá el Ministerio debiera haber nombrado a un administrador provisional, porque estos temas no se conocen hoy día sino que hace rato. Aparentemente se prefiere llegar a una situación de quiebra absoluta, cuando no se pueden resolver las cosas, antes de tomar la decisión de intervenir", aseguró la legisladora.