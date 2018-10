Comisión de la CPC rechazó cuestionamientos de Jorratt

Actualidad

Expertos discreparon también de análisis realizado por economista Ramón López.

Ayer los integrantes de la comisión tributaria de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se reunieron para abordar el inicio de las audiencias en la comisión de Hacienda de la Cámara.

La titular de la comisión y socia de Recabarren & Asociados, Soledad Recabarren, dice que le llamó "mucho la atención" la presentación del exdirector del SII, Michel Jorratt, quien "defendió a brazo partido la reforma y señaló que es mejor que el proyecto de modernización", aseguró.

Recabarren también analizó la presentación del economista de la UCH Ramón López, quien señaló que los empresarios tributan sólo por el 30% de las utilidades que se les distribuyen, y que luego venden "libre de impuesto" las acciones de su empresa.

"Las empresas registradas en el SII son cerca de 1,1 millón, y las SA abiertas con presencia bursátil son menos de 70 empresas, con lo cual las empresas que gozan de este beneficio son en número inmateriales, encontrándose más del 99,9% afecta a tribulación completa al momento de su venta", explica.

El integrante de la comisión y asesor tributario de la Sofofa, Eduardo Torretti, también analizó la exposición de López, quien aseguró que la carga tributaria de los dueños de las empresas en el sistema semi integrado no es 44,45%, sino de apenas 34%. Para justificar lo anterior, López señaló que en la práctica los controladores de empresas sólo reciben como dividendos el mínimo de 30% que dispone la ley y el resto es reinvertido.

"El primer error es que asume que todos los empresarios de Chile tienen sociedades que cotizan en bolsa. Eso no es cierto. Una parte muy relevante del PIB nacional corresponde a empresas que no cotizan en bolsa y que deben pagar el 44,45% como tasa máxima, sin posibilidad de hacer ganancias de capital exentas de impuestos. Asimismo, los controladores de sociedades del IPSA no suelen vender sus acciones. Esas ventas se dan a nivel inversionistas minoritarios", argumentó.

Loreto Pelegrí, socia de Tax & Legal de PwC, señaló que le "llama la atención" que algunos expositores criticaran el "debilitamiento" de las facultades del SII: "Lo que plantea el proyecto no es debilitar al SII, sino no olvidar el principio de legalidad tributaria y la certeza jurídica. Probablemente quienes no son abogados no entiendan la importancia de estos dos principios básicos del derecho tributario".

Carlos Boada, de la Conapyme, criticó las aseveraciones "infundadas" que escuchó en el Congreso esta semana: "En el caso del Sr. Jorrat, resulta inaceptable verlo sostener que el régimen 14 ter A sería un éxito por haber llegado al 24,1% de los contribuyentes, habiendo sido pensado y comprometido por la propia ex-presidenta Bachelet, para el 97% de los contribuyentes".