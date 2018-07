Comisión investigadora Corfo-SQM: Diputados discrepan con ministro Valente por retiro de decreto del acuerdo

Actualidad

Algunos parlamentarios aseguran que si no se retiró es porque corresponde a la política del actual gobierno en la materia.

Agencia Uno

Para el lunes 30 de julio quedó citada la próxima reunión de la Comisión Investigadora del acuerdo Corfo-SQM a la que será invitado nuevamente el vicepresidente del organismo estatal, Sebastián Sichel, pues algunos integrantes de la comisión no quedaron del todo satisfechos con las explicaciones que dio en la reunión de hoy ni tampoco con los dichos del ministro de Economía, José Ramón Valente, quien aseguró que no era posible que el actual gobierno retirara de la Contraloría el polémico acuerdo.

"La verdad es que este contrato estaba firmado antes del 11 de marzo, estaba para toma de razón, no había espacio para retiro", explicó el ministro Valente al planteamiento realizado por la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), quien se enrostró al secretario de Estado el hecho de que el actual gobierno hubiera seguido adelante con el acuerdo entre Corfo y la minera no metálica SQM.

En, este sentido, concluida la sesión la diputada reiteró su postura, asegurando que "yo creo que el ministro se equivoca, él podría haber retirado. De hecho, el director anterior de la Corfo retiró, de hecho, en un minutos dadas algunas observaciones que, al parecer, le habría hecho la Contraloría".

Posteriormente, el presidente de la comisión investigadora, diputado Esteban Velásquez, a título personal señaló que "lo que hace el gobierno, sin duda, es que no defienden todos los intereses nacionales como nosotros quisiéramos, me da la impresión más bien que cada uno trata de eludir responsabilidades al decir que el gobierno anterior debió haber hecho algo y no lo hizo".

Y compartió con la diputada Sepúlveda el que , a su juicio, el gobierno actual sí podría haber retirado el decreto, ya que estaba en la Contraloría, "por lo tanto no compartimos esos dichos del ministro".

Dadas las dudas sobre este y otros temas, se acordó que para más adelante se invitará al contralor; Jorge Bermúdez, para que aclare los vacíos que estaría abriendo la investigación de la Cámara.