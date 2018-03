Compagnon acusa extorsión y Fiscalía se defiende

Actualidad

Una extorsión por parte de la Fiscalía denunció Natalia Compagnon en el marco del caso Caval. Según la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, el fiscal Sergio Moya la instó a asumir su culpabilidad a cambio de no formalizar a su esposo, Sebastián Dávalos.

"Yo tenía que acceder y echarme la culpa, aceptando un juicio abreviado, para que a Sebastián no lo formalizaran, eso no corresponde", dijo Compagnon. "Si no es extorsión entonces ¿qué es?", agregó. En tanto, la Fiscalía Regional de O'Higgins rechazó las acusaciones a través de un comunicado, señalando que éstas "no tienen asidero con la realidad".