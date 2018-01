Con presencia de ministros el PPD inicia reflexión interna tras la dura derrota electoral del partido

Actualidad

"Yo quiero descartar absolutamente que sea yo candidato ni que haya puesto mi nombre", dijo el canciller Heraldo Muñoz.

Una larga jornada de análisis que constituye el inicio de un proceso mayor realizó este sábado la directiva nacional ampliada del PPD, en la que -al igual que en el PS- los dirigentes de la tienda encabezada por Gonzalo Navarrete se abocaron a estudiar las razones de la derrota presidencial y parlamentaria y a diseñar la fórmula para que la colectividad retome las banderas que la acerquen a la ciudadanía con una mirada de futuro.

El timonel explicó que en esta directiva nacional el partido inició su proceso de reflexión en torno a una serie de temas para definir lo que el partido debe ser a futuro.

En ese contexto, el debate estuvo enfocado en resolver cómo es la nueva sociedad chilena; por qué perdieron en las parlamentarias y no pudieron adelantarse a eso asumiendo los desafíos del nuevo sistema electoral; redefinición del proyecto de identidad política del PPD; cómo se trabajará una nueva plataforma programática para enfrentar los nuevos desafíos; reconstrucción de la convivencia interna y definir una política de alianzas.

A la cita llegaron dirigentes, parlamentarios y ministros de la colectividad como los titulares de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre; y de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.

Para el primero es evidente que el partido de en crisis, pues "ha tenido un resultado bastante adverso" en materia electoral. Sin embargo, está optimista respecto del proceso que se inició hoy, ya que en el marco del trabajo, que se realizó distribuidos por mesas, "veo mucho entusiasmo por repensarse, entonces se oyen las palabras identidad, ética, democracia interna, representación de la ciudadanía, relación con los actores sociales, política de alianzas".

A juicio de Eyzaguirre, el PPD no se ve en solitario, pero tiene conciencia de que debe rescatar su identidad, porque "quiere que la gente lo reconozca por sus valores". Desde su punto de vista, para que eso ocurra "tiene que haber una coherencia muy grande entre los valores que uno dice representar y las prácticas políticas que tienen" y admite que en este ámbito "ha habido fallas (...) y creemos que eso la ciudadanía lo ha castigado".

Eyzaguirre añadió que por lo mismo el proceso que inició hoy el PPD y continúa el 20 de enero en el Consejo Nacional "es un renacer ético". Y manifestó su interés de que se haga el mayor proceso de reflexión antes de que se elija al candidato a presidir el partido. En ese sentido también reconoció que se abordó en el debate si la nueva directiva deberá ser homogénea o debe representar las diversas corrientes que existen en el partido.

"No soy candidato"

Por su parte, Muñoz -quien participó en la cita hasta el final- en su conversación con la prensa señaló que en la reunión hubo "una discusión y no discursos" y que se trató "de identificar cuáles son las cosas que es necesario que el Partido Por la Democracia enmiende" y confidenció que "uno de los argumentos que, por lo menos que yo he hecho es que tenemos que poner énfasis en el crecimiento económico, en lo que le importa a la gente, no cualquier crecimiento económico, sino inclusivo. Y un modelo económico que no sea meramente extractivo, sino que agregue innovación, valor a la producción".

Otro tema que el canciller estima que su partido tiene que "desarrollar mucho más es el combate a la delincuencia, pero de manera integral" no sólo agregando más carabineros. Esos son temas de futuro que debe adoptar el PPD "como siempre lo ha hecho", sentenció.

Muñoz señaló que como PPD "tenemos que tener una actitud de cooperación con el nuevo gobierno en aquellas materias que le hagan bien a Chile y de cuestionamiento en aquellas que creamos que son un retroceso", dijo aludiendo a las reformas del gobierno de Bachelet. Y sobre las políticas de alianzas destacó que lo primero es tener un proceso de discusión de ideas, "que lo hemos empezado muy bien". No obstante, reiteró su concepto de "geometría variable" en el ámbito de las alianzas, decir, que "hay distintas posibilidades", ya sea programáticas o electorales, pero que aquellos partidos que tienen más afinidad "tengan alianzas de más largo plazo e incluso puedan pensar en federarse", pero aclaró que este es un desafío para toda la futura oposición.

En todo caso, señaló que "por supuesto que puede haberla articulación de acuerdos sobre temas específicos en ese arco amplio" que va desde la DC al Frente Amplio. Y recalcó que lo que hace el PPD es un paso importante "por el buen clima que ha habido de discutir mirando al futuro".

También abordó el tema de la presidencia del PPD y desestimó de plano ser candidato a asumir un rol en la directiva: "Yo quiero descartar absolutamente que sea yo candidato ni que haya puesto mi nombre (...). Este no es un tema que para mí esté en las prioridades".