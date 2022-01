Conozca los nuevos derechos para los pasajeros de líneas aéreas en Chile

Actualidad

Las modificaciones se centran en la mejora del acceso a la información y las compensaciones por denegación de embarque.

El pasado 24 de diciembre entró en vigencia la conocida como Ley Pro Consumidor, que aporta una serie de modificaciones a la legislación ya establecida sobre los derechos de los consumidores a nivel nacional incluyendo uno muy esperado: los derechos de los pasajeros en los servicios de las líneas áereas.

Así, en relación al transporte aéreo, las modificaciones se centran en la mejora del acceso a la información y las compensaciones por denegación de embarque. La ministra de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hutt,explicó en Radio Duna los principales beneficios que aporta la ley en dicha área.

Lo primero, indica, tiene que ver con "una obligación de información como base", indica. "Por ejemplo, cuando uno llega al aeropuerto y suspenden un vuelo, la aerolínea está obligada a entregar toda la información sobre los derechos de las personas". Esto incluye todo lo que hay que saber sobre las compensaciones y la forma de entregarlas, explica Hutt.

Lo segundo tiene que ver con la "actualización y mejora" de estas compensaciones. "Hay tablas que se mejoraron; se incluye un cálculo del atraso que eso significa para las personas, por ejemplo, en sus actividades".

La ministra detalla que la ley "obliga a la restitución de las tasas de embarque, que actualmente no se devolvían si el vuelo no se hacía. Ahora las tienen que devolver dentro de 10 días por el mismo canal en que se compraron. También obliga a aceptar un certificado médico y devolver el pasaje si es que la persona acredita que no podía viajar, que tenía razones médicas para no viajar", dice la ministra.

Los cambios se suman a lo comunicado a fines de noviembre por la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) sobre el derecho a retracto y cesión de pasajes en vuelos dentro de Chile: "A contar del 30 de noviembre de 2021, los pasajeros de vuelos dentro de Chile tendrán la posibilidad, bajo ciertas condiciones, de ceder (o endosar) su pasaje a otra persona, así como también de retractarse (devolver) de la compra de este".

La JAC detalla que para este último caso, el pasajero podrá "recibir la devolución de la totalidad del monto pagado, dependiendo de la anticipación de compra y la proximidad al vuelo".

Te puede interesar: Pregunta al experto | Las claves de la nueva Ley Pro Consumidor ¿Qué impulsa?