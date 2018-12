Contralor descarta maltrato laboral a Dorothy Pérez y afirma que relación es normal

Actualidad

La máxima autoridad del órgano contralor, Jorge Bermúdez, dijo que "siempre se pueden interpretar las cosas al amaño de algo, pero no es así".

En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, se refirió a su relación con la recientemente reintegrada subcontralora, Dorothy Pérez, a la institución y descartó las acusaciones de eventual maltrato laboral al cambiar de piso su oficina y establecer una limitación en sus facultades.

Bermúdez indicó que "efectivamente lo que hicimos fue darle una oficina más grande que la que han tenido históricamente los subcontralores en nuestra institución, eso es todo lo que puedo decir".

Al ser consultado por las limitaciones a sus funciones, dijo escuetamente que "las funciones del sub contralor son las que le corresponden según la ley, por lo tanto, imposible limitarlas".

En cuanto a un eventual maltrato laboral a su exmano derecha sostuvo que "siempre se pueden interpretar las cosas al amaño de algo, pero no es así" y agregó que la relación con la subcontralora es "normal, es institucional, la contraloría tiene mejores números que otros años desde el punto de vista de la gestión, así que estamos trabajando bien".

Respecto al por qué no asistió al acto contra la corrupción la subcontralora Bermúdez, explicó que la invitó "tres veces, no sé porque no habrá venido, probablemente tenía problemas de agenda".

El contralor encabezó en el centro de Santiago la actividad junto a otros servicios públicos y destacó que "hoy celebramos el día anticorrupción una alianza con el sector público, el privado y Naciones Unidas; para hacer presente que la lucha contra la corrupción es una lucha de toda la sociedad".

En cuanto al fallo del Tribunal Constitucional sobre aborto tres causales que rectificó lo señalado por la contraloría dijo que "la contraloría acata todos los fallos de los tribunales".