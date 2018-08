Contralor pide la renuncia a subcontralora por “pérdida de confianza”

Actualidad

Dorothy Pérez se ha negado a dimitir, gatillando una crisis dentro del órgano fiscalizador. ¿Qué dice el estatuto administrativo? ¿Jorge Bermúdez puede declarar su puesto como vacante y nombrar a un reemplazante?

Mediante las redes sociales la Contraloría General de la República oficializó ayer por la tarde que, por "pérdida de confianza" el contralor, Jorge Bermúdez, le solicitó el pasado lunes la renuncia a la subcontralora. Por su parte, Dorothy Pérez, se niega ha abandonar su cargo y a puesto a la entidad fiscalizadora en una compleja situación.

"Efectivamente el contralor le ha pedido la renuncia a la subcontralora. La petición de renuncia está basada en la misma lógica en que él la designó en su cargo, y se refiere a la pérdida de confianza", señaló en su cuenta de twitter el ente fiscalizador.

Pero en un caso inédito Pérez no aceptó la solicitud de renuncia y pese a ser requerida por este medio para contar su versión se limitó a señalar que "por respeto a la institución no voy a hacer ninguna declaración".

En tanto desde el entorno del contralor señalan que "desde hace meses que ya no existe una relación de confianza" y que al cumplirse este miércoles 48 horas desde la solicitud de renuncia el contralor queda facultado para apelar al estatuto administrativo que señala que si una persona en un cargo de confianza se niega a dimitir, se faculta a que se declare vía decreto su puesto como vacante.

Para esto no existe un plazo perentorio, pero todo indica que puede ocurrir en lo que queda de semana y quedar como subcontralor subrogante, Osvaldo Vargas, quien hasta hoy ejerce el cargo de jefe de la división de infraestructura de la Contraloría, a la espera de que Bermúdez designe al subcontralor titular que puede ser de carrera o externo a la institución, pero que debe contar con total confianza de la máxima autoridad fiscalizadora.

El caso que llevó a Bermúdez a tomar la decisión de remover a la subcontralora se refiere a que ella deberá declarar la próxima semana como testigo en la causa de fraude en Carabineros, debido a que ella fue subjefa de auditoría y remuneraciones en el ente contralor, a cargo de ver Carabineros en la época en que se investiga el fraude.

Pero Dorothy Pérez aduce que no pueden pedirle la renuncia y está dispuesta a dar la batalla legal hasta la Corte Suprema si es necesario y eso ya lo habría hecho saber al contralor aduciendo que goza de la misma prerrogativa de inamovilidad con que cuentan los jueces.

Habrá que esperar qué sucede en los próximos días. Otro capítulo de esta historia se conocerá mañana jueves, cuando en Valparaíso se reúnan todos los contralores regionales en una jornada de trabajo que tiene como anfitriones al contralor y la subcontralora. El primero ha confirmado su asistencia y se desconoce si Pérez acudirá.

En tanto el ministro del Interior, Andrés Chadwick, se limitó a señalar frente a este tema que "es un problema interno de la Contraloría y está la institucionalidad de su orgánica para resolver este tipo de situaciones, pero obviamente que uno no quiere que se produzcan estas situaciones en ningún órgano del Estado; pero este es un tema exclusivamente de Contraloría y el gobierno no tiene nada en que intervenir ni opinar, esperamos eso sí que no se afecte su funcionamiento".

La regla de oro de Bermúdez

En sus dos años y nueve meses en el cargo como contralor, Jorge Bermúdez, ha utilizado nueve veces su facultad de pedir el cargo y remover funcionarios en cargos de confianza bajo la premisa de "tolerancia cero" a cualquier indicio de "falta de integridad y esa es una facultad que no ejerce de forma antojadiza", sostienen en el entorno de la máxima autoridad de Teatinos 56.

Asimismo, la tesis de Bermúdez para remover a Dorothy Pérez se basa en que todos los funcionarios bajo su mando son de exclusiva confianza. Cercanos al contralor lo explican de esta forma: "Es como si un Presidente no pudiera pedirle la renuncia a uno de sus ministros".

También señalan que Pérez se encuentra hace tiempo "mal evaluada en su gestión" y que pese a diversas oportunidades no logró revertir esa imagen frente a su jefe directo.

Trascendió que otra de las diferencias entre los dos cargos más altos de la Contraloría se debió al rol que juegan "contralorito" y "contralorita" en las redes sociales, difundiendo dictámenes e información a la comunidad, lo que llevó a duros enfrentamientos entre ambas autoridades, ejerciendo finalmente el don de mando del contralor quien ha mantenido el estilo "informal y menos serio" en las redes sociales para llegar con el eslogan "por el cuidado y buen uso de los recursos públicos" que es el sello impuesto por Jorge Bermúdez.