Contraloría detecta pagos irregulares en Dipreca y pensiones dobles

Actualidad

Se constató una conciliación bancaria -denominada "Pensiones"- que incluye al 30 de junio de 2017, partidas sin conciliar, ascendentes a $ 10.645.968.692.

Una serie de situaciones anómalas y sin justificación detectó la Contraloría General de la República en una auditoría realizada a la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), donde se constató entre otros aspectos pensiones dobles y que alcanzan una suma cerca a los $ 200 millones.

El contralor, Jorge Bermúdez, explicó que "nosotros realizamos una auditoría que comprende las pensiones pagadas en 2015 y 2016 y hasta la mitad de 2017. Esas son pensiones que paga Dipreca a partir de resoluciones que se dictan por el departamento de pensiones de Carabineros. En esa auditoría que está terminada y firmada por mi parte, pero aún no notificada; ahí nosotros tenemos hallazgos que son bastante graves".

La Dirección de Previsión de Carabineros de Chile al mes de junio de 2017 efectuó pagos improcedentes por la suma de $ 196.714.827, por concepto de reliquidación de pensiones de retiro y de montepíos, sustentados en resoluciones generadas irregularmente por el Departamento de Pensiones de Carabineros de Chile.

Detalló que "esto significó que haya denuncia al Ministerio Público y también al Consejo de Defensa del Estado, para que ellos ejerzan las acciones pertinentes".

Dijo que los "hallazgos son tales como personas que no tienen derecho a pensión y aparecen pensionadas, confección irregular de los actos administrativos, personas montepiadas que no estaban casadas o personas casadas dos veces, dobles pensiones, etc".

Asimismo se constató una conciliación bancaria -denominada "Pensiones"- que incluye al 30 de junio de 2017, partidas sin conciliar, ascendentes a $ 10.645.968.692, que se refieren, principalmente, a transacciones que se encuentran contabilizadas por DIPRECA y no registradas por la entidad bancaria y abonos o cargos bancarios que no se condicen con los registros contables del servicio, los cuales datan, en algunos casos, desde el año 1999, lo que no se aviene con las características cualitativas de la información financiera, establecidas en la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación.

Se constata que DIPRECA demoró más de 90 días corridos en efectuar el procedimiento de descargo de 39 ex beneficiarios de su sistema de pensiones, quienes perdieron su calidad de asignatarios por fallecimiento, matrimonio o reincorporación a Carabineros de Chile, continuando con el plago regular de las pensiones de manera improcedente, razón por la cual este Organismo incluirá esta materia en el proceso disciplinario y pedirá el reembolso de los dineros.





Protección a denunciantes de corrupción

El contralor también se refirió a la necesidad de avanzar en un sistema de protección para testigos y denunciantes de casos de corrupción.

"Falta regular, porque la única regulación que existe en esa materia es de algunos funcionarios públicos que ejercen su derecho a realizar alguna denuncia, que es una protección un poco precaria. Esto debiera ser una protección generalizada, extensible también tanto a las Fuerzas Armadas como de Orden y Seguridad, donde todo aquel que es testigo o conoce hechos de corrupción puede denunciar de manera segura sin que se vea afectado él o su familia. Eso es lo que falta", dijo Bermúdez.