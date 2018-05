Actualidad

El órgano contralor fue claro: “No se ajusta a derecho”.

Agencia Uno

Contraloría propina nuevo revés al gobierno al rechazar cambios a objeción de conciencia en ley de aborto en tres casuales.

"No se ajusta a derecho", sostuvo la Contraloría General de la República, al dar a conocer esta tarde el dictamen referido a los cambios realizados por el ministerio de Salud, que encabeza Emilio Santelices, a la ley que despenaliza el aborto en tres causales referido específicamente al protocolo de objeción de conciencia.

Hay que recordar que en 2017 se promulgó la referida ley que establece la objeción de conciencia o negativa de realizar intervenciones médicas por motivos éticos o religiosos, al cual se pueden acoger los trabajadores de la salud. Sin embargo, durante 2018 el Ejecutivo emitió un protocolo de Objeción de Conciencia, regulando así la manera y los casos en que esta objeción podía llevarse a cabo por los trabajadores e instituciones de salud privadas.

Pero la contraloría analizó dicho protocolo y finalmente resolvió que "no se ajusta a derecho, principalmente porque los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud".

Además, establece que "las instituciones privadas que tengan convenio con el Estado tampoco pueden acogerse a la objeción de conciencia, puesto que al recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los servicios de Salud, y que forman parte de la red de salud pública".

De esta forma nuevamente el ministro de Salud, Emilio Santelices, enfrenta el foco de las miradas, luego que producto de este caso fuera interpelado en el Congreso y previamente debiera reconocer que no consultó a La Moneda antes de hacer los cambios al protocolo que finalmente Contraloría no autorizó y decretó que no se ajustan a derecho.