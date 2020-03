Coronavirus: Banco Central descarta desinfección especial de billetes

Actualidad

Instituto emisor explicó que no existe evidencia concluyente, que hacerlo sea una acción efectiva para controlar la epidemia y que los bancos de Europa tampoco han ejecutado medidas en ese sentido.

En Chile no se desinfectarán los billetes para evitar contagios por el coronavirus. El Banco Central informó que no tiene contemplado realizar una limpieza especial del efectivo, como se hizo en China, debido a que no existe evidencia concluyente de que hacerlo ayude a controlar la epidemia y porque los bancos centrales de Europa tampoco lo han hecho.

Desde el instituto emisor señalaron que el Banco Central de Chile retira permanentemente de circulación los billetes que están en mal estado, sucios o deteriorados y que se encuentran en la fase final de su vida útil, reemplazándolos por billetes nuevos. "De esta forma se garantiza una buena calidad de los billetes que se encuentran en circulación en nuestra economía", sostuvieron.

Consultado por DF, el ente emisor sostuvo que "respecto de acciones específicas asociadas a la pandemia en curso y el uso de los billetes, no existe evidencia concluyente asociada a la transmisión de la enfermedad a través de los medios de pagos, por lo que por el momento el Banco Central de Chile no tiene planificado realizar un proceso distinto de retiro o limpieza de los billetes". En su respuesta, la entidad agregó que "dicha acción tampoco la han realizado otros bancos centrales de Europa, los que no han tomado acción alguna sobre esta materia".

A mediados de febrero, el Banco Central de China puso en marcha un proceso de limpia y cuarentena de los billetes que estaban circulando en algunas zonas del país con el objetivo de limitar la propagación del coronavirus e incluso antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar, a finales de enero, hizo una emisión de emergencia de nuevos billetes para que circularan por Hubei , la provincia epicentro de la epidemia