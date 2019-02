Costos para tratar la obesidad en Chile serán un 0,24% del PIB en 2019

Actualidad

La subsecretaria de Salud Pública explica la urgencia de enfrentar el tema y por qué será tratado en el marco de APEC.

Por primera vez los países de la APEC debatirán en el grupo especializado de salud la problemática de la obesidad y la carga económica que implica para los 21 países que conforman el bloque comercial. En la reunión, a desarrollarse en Santiago, se analizará la obesidad infantil y la revisión de políticas públicas costo efectivas que contribuyan al desarrollo de una mejor economía y, obviamente, a bajar los índices de esta enfermedad.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, asumirá el cargo de vice-chair 2019-2020 y tendrá como objetivo liderar este trabajo para que puedan analizarse e impulsar la implementación de las mejores políticas públicas en materia de obesidad infantil que reducen el gasto de los países.

-¿Por qué es tan relevante como país enfrentar la obesidad infantil?

-Porque no nos podemos sentir orgullosos de las cifras de obesidad. La verdad es que en Chile las cifras de la población infantil con sobrepeso y obesos han aumentado significativamente en los últimos años. Tenemos una población infantil, menores de seis años, en que un 35% son obesos o con sobrepeso y un 11% con obesidad. Esto ha aumentado dos puntos en los últimos 10 años, a pesar de las políticas públicas que se han ido implementando en Chile, que han sido absolutamente de nivel internacional como la ley de etiquetado, la restricción de publicidad en medios, la restricción de venta de alimentos con sello en colegios, la extensión de la lactancia materna, la disminución de la sal en el pan, todas estas medidas implementadas como la ley de Elije Vivir Sano.

-¿Por qué el tema será analizado en Apec?

-Apec que es el foro económico del Asia Pacífico que busca principalmente una mejor interacción comercial y mejor desarrollo y crecimiento de estas naciones. Para Salud es importante porque se sabe que las políticas de salud o las malas políticas de salud tienen un impacto en la economía de los países. Para el año 2019 los costos directos de la obesidad en salud como hospitalizaciones, medicamentos, cirugías, serán un 0,24% del PIB. Un 2,2% del gasto en Salud es atribuible a la obesidad y eso implica alrededor de $396 mil millones. Son muchos recursos. En costos indirectos, que están relacionados con licencias médicas y la incapacidad laboral, se sabe que eso puede llegar hasta un 0,5% del PIB. La verdad es que son costos tremendamente altos. El costo directo es equivalente a cuatro años de financiamiento de la Ley Ricarte Soto, que son las enfermedades de alto costo, o corresponde a cuatro años de financiamiento de hospitales de mediana complejidad o cuatro años de tratamiento de medicamento antiretroviral.

-¿Esto va a seguir creciendo o estamos a tiempo para enfrentarlo?

-Cuando asumimos el Gobierno nos hicimos cargo de esto que es una epidemia, que si no la controlamos lo único que pasará es que esto seguirá avanzando. Si no tomamos medidas la obesidad puede llegar en el año 2030 a ser como un 1,5% del PIB, lo que equivale a más de 3 billones de pesos anuales. Por eso en Chile nos propusimos hacernos cargo de la obesidad infantil, trabajamos con la OCDE y otros actores y ahora vamos a implementar un plan de salud en los próximos meses, un plan de obesidad más enérgico. No basta una sola política pública para atacar la obesidad, es un trabajo conjunto de sociedad. Vamos a mejorar la información y la educación de la población con la ley de alimentos y los sellos. Se ha demostrado que las personas reciben la información, influye en la toma de decisiones de las personas y también las empresas han reformulado sus alimentos para que no tengan sellos. Un tema en el que hay que avanzar es mejorar el acceso a las frutas y verduras en su entorno. Estamos evaluando y vamos a invitar a los restoranes a dar la posibilidad de entregar más información de las calorías en sus cartas o menú. Esa es una propuesta que estamos trabajando, pero es interesante y en EEUU se ha implementado que las personas tengan esa información. Estamos trabajando en que esta sea una idea voluntaria. Además, nos interesa ver la posibilidad de que el menú de los niños tenga alternativas de alimentos saludables. Hoy la carta de los restaurantes tiene menús infantiles hipercalóricos, es generalmente hamburguesas con papas fritas, y debemos tener alternativas sanas.

-¿Qué espera de la reunión Apec en el capítulo de Salud?

-Hemos puesto sobre la mesa temas que para nosotros como Ministerio de Salud son tremendamente relevantes como la obesidad infantil, envejecimiento y enfermedades mentales, poder participar con estos tres temas a nivel mundial y compartir experiencias es muy importante. La idea es conocer para poder implementar, cuáles son las mejores políticas públicas en este aspecto, para que sean costo efectivas y que tengan impacto en el largo plazo y ser implementadas por todos los países.