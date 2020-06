CPC y alza de contagios: advierte que el país "no puede soportar una paralización total", pero se abre a una "cirugía menor" para revisar listado de empresas esenciales

Actualidad

Presidente del empresariado, Juan Sutil, explicó que hay empresas que son materia de prima para que otras esenciales funcionen. "El Estado es quien distribuye, pero no es quien provee", dijo.

El alza de contagios por Covid-19 que no da tregua en Chile a pesar de las medidas como la cuarentena preventiva y la restricción de permisos fue ampliamente debatido este domingo en el programa Mesa Central donde participó el timonel de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, junto al presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardow.

En medio de las expectativas que levantó la semana pasada la propuesta del centro de estudios públicos de decretar la medida de hibernación para poner freno a la propagación del virus, Sutil reconoció que es una buena idea, porque hay un impacto desde el punto de vista del concepto que implica cuarentenar.

Pero también, lanzó una advertencia. Esto, ya que "hay que entender que el país no puede soportar una situación de paralización total, porque hay que tener una cadena de abastecimiento, la gente tiene que alimentarse, ir a las farmacias". Sobre este punto, Sutil reconoció que -por ejemplo- no está de acuerdo con dejar sólo una farmacia operando en vez de dos o tres, ya que al final la medida implificará una aglomeración en un sólo punto e impedirá la distribución de los clientes en otras sucursales.

"Al final, la pregunta es cómo vas tomando medidas que sean paulatinas, que permitan precisamente enfrentar la curva, disminuirla y no colapsar el sistema de salud que hasta el momento ha respondido bien", dijo.

Fue ahí cuando los permisos y la estrategia de medidas restrictivas adoptadas por el gobierno salió al pizarrón. Pardow declaró que un 95% de las personas declaran que salen con permiso, lo que es consistente con los datos de fiscalización. "Si el sistema de permisos no está consiguiendo reducir la movilidad, creo que no es un tema de fiscalización ni de poner más multas", dijo, asegurando que el punto es que sistema actual "no está funcionando lo suficientemente bien" y que se trata de un "problema más de diseño que de fiscalización".

Tomando las declaraciones del ministro de Economía, Lucas Palacios, quien han precisado que 2,3 millones de trabajadores están autorizados a trabajar en la ciudad de Santiago mientras la fuerza de trabajo es cercana a 4 millones de personas, Pardow enfatizó que un 60% de los trabajadores tendrían que ser esenciales y eso -a su juicio- es un número demasiado grande que se suma a que hay el triple de trabajadores esenciales versus los que se pueden suspender. "El sistema de esencializar la actividad económica tiene mucho trabajo por hacer", recalcó.

Así, apunto en concreto que el problema puede estar en el número de actividades esenciales que se consideran y que algunos estén solicitando permisos individuales para trabajar en la economía informal, donde hay que tener cuidado porque al restringir el número de documentos en este caso no se traducirá en una reducción de movilidad al anteponerse la necesidad de alimentación por el cumplimiento de la normativa.

Consultado, Sutil puso la cuota de cautela, indicando que "hay que tener cuidado con la cifra" porque lo importante es cuál es la movilidad social de la ciudad. "Entiendo que lo importante es definir el porcentaje de movilidad de la población en su conjunto. Probablemente quizás es necesario apretar un poco ese timón para que en vez de dos millones (que realicen labores esenciales en Santiago), sea un poco menos, quizás hay algunas actividades que podrían ser postergadas. Sin embargo, también es importante hacernos cargos de que el país no puede paralizarse. El país requiere de cierto nivel de actividad".

Lo anterior, explicó, "no quiere decir que Santiago no tome todas las medidas, que no se pongan todos los incentivos, que no se proteja a todas las familias como se está haciendo gracias a un acuerdo económico y social imortante transversal. Tenemos que apelar a la responsabilidad de las personas". Por esto, enfatizó la propuesta que han realizado como CPC para que las mutuales y los comités paritarios de las empresas fiscalicen los protocolos adoptados en las compañías.

¿Están disponibles a revisar la lista de servicios esenciales, considerando que hay denuncias que algunos empresarios cambiaron de giro para entrar en esta categoría? El presidente de la máxima cúpula empresarial del país fue enfático en que hay que ser cuidadoso en este punto, porque hay empresas que en definitiva son materia de prima para que otras que son esenciales funcionen. "El Estado es quien distribuye, pero no es quien provee", dijo.

Eso sí, reconoció que hay espacio en algunas cosas. "Creo que cirugía menor por supuesto que se puede hacer", dijo, descartando un análisis más profundo, considerando que -a su juicio- ya se ha hecho gran parte.

Reactivación económica

Consultado por las declaraciones en T13 del presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, donde sincera que el acuerdo en su parte de reactivación es poco robusto, el timonel de la CPC coincidió. "Él hizo una propuesta del camino posible y estamos trabajando en una mesa para darle más consistencia, porque este acuerdo económico y social lo que hace es proecuparse de la emrgencia sanitaria y de cómo poner ciertos incentivos muy puntuales para reenganchar la economía", dijo, agregando que este "tiene que engordar y tenemos que tener medidas que permitan que en el tiempo esto sea posible para que haya mejores empleos de calidad".

En esa línea, sobre cuánto tiempo más aguanta la economía en la actual situación, el empresario puntualizó que los cálculos realizados por los economistas determinan un cierto marco de cuánto el país puede seguir endeudándose y el consenso es del orden del 45% del PIB. "Pasado eso tenemos un riesgo, perdemos clasificación", advirtió.

"Hay poco espacio, pero lo que sí Espacio Público tiene razón es que mientras más concentrado sea el impacto de esta meseta, obviamente será más fácil la recuperación y el retorno al proceso económico", añadió. Según explicó, se requiere ir adecuando las medidas para tratar de apuntar lo mejor posible en el propósito final. "Las medidas tienen que ser paulatinas, no pueden ser extremas de lado y lado y tienen que ir jugando un rol que permita objetivos que todos estamos buscando".