Cristóbal Bellolio: “La gente que entró a este gobierno no está haciendo turismo como parecía la primera vez”

El analista destaca que el diputado Gabriel Boric “ha sido el gran ganador de este mes de oposición”.

Para el cientista político Cristóbal Bellolio la instalación del segundo mandato de Sebastián Piñera ha sido mucho mejor que su primer paso por La Moneda. “La gente que entró no está haciendo turismo como parecía la primera vez”, grafica.

Ahora, dice, “da la sensación de que Piñera retoma donde había dejado el país el año 2014” y que el estar acompañado por exministros o exasesores permite que “haya menos espacios de improvisación”.

- ¿Cómo ha visto la conformación de las mesas de trabajo?

- La sensación que la opinión pública tiene es que Piñera está siendo gestos para convocar a todos los sectores en temas que son de prioridad nacional. Eso pone al gobierno, por así decirlo, en un pedestal de autoridad moral que le hace bien a su inicio.

- ¿El Presidente eligió bien los temas para sus acuerdos nacionales?

- Salud es un tema que congrega actores a los cuales les va a ser muy difícil decir que no a participar. Piñera, en ese sentido, le pone una trampa virtuosa a la oposición, porque los invita a sentarse a conversar temas que debieran ser parte de la agenda de prioridades de cualquier sector político.

Lo interesantes es que Educación no está entre ellos. Piñera interpreta que la efervescencia del 2011 no se va a repetir, así se explica que haya puesto a alguien tan provocador como Varela en ese cargo, la sociedad civil no va a apoyar tan entusiastamente otro año parado con movilizaciones en las calles.

- ¿Y la relación con Chile Vamos?

- Creo que con temas como la Ley de Identidad de Género es lo que le hace decir, que si bien hay ciertos sectores muy conservadores de la derecha, a mí no me va a pautear la UDI. Dentro de la coalición envía señales de quién está a cargo.

- ¿Eso no dificulta la relación con el oficialismo?

- Habrá que ver qué tan tensionada ve la UDI su relación por una materia que a Van Rysselberghe le importa mucho. Tendrán que ver qué batallas hay y no hay que dar.

Me parece que Piñera ha tomado la iniciativa en ciertas materias que necesitaban clarificación,cuando existe esa especie de vacío de liderazgo y aparece un Presidente que toma el toro por las astas, la gente en general lo valora, uno puede estar de acuerdo o no, pero este es un gobierno que no está durmiendo, este es un gobierno que está gobernando.

- ¿Cómo evalúa el mes de la oposición?

- Hay algunos que ni siquiera se han dado cuenta de que perdieron y eso se nota.

Boric ha sido el gran ganador de este mes de oposición, la gente lo interpreta como un adversario de Piñera, pero que al mismo tiempo tiene la altura política para sentarse a conversar por los temas país.

No veo a ningún actor de la Nueva Mayoría que pueda reclamar una figuración semejante. Piñera debe evitar darle en bandeja razones a la oposición para que se una. Me parece que teniendo una oposición dividida, la mayor cantidad de tiempo posible más ganancia hay para quien ejerce el poder.