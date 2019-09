Dávalos defiende inscripción de "me enteré por la prensa"

Actualidad

El hijo de la expresidenta Bachelet señaló que este gobierno "tiene frases para el bronce"-

Sebastián Dávalos subió nuevamente a la conversación cuando hoy Diario Financiero publicó un reportaje sobre la inscripción que realizó en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi) de la marca "Me enteré por la prensa".

Esta tarde, en conversación con La Tercera, el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet defendió dicha acción y agregó que el actual "gobierno tiene frases para el bronce".

"Lo único que se me podría ocurrir es aprovechar que este gobierno tiene frases para el bronce del año que le pidan.Desde "el ministro copamérica" (que alude a declaraciones del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg), la senadora patipelá (frase de la senadora Jacqueline van Rysselbergue (UDI), un largo etc. Este gobierno nos da espacio para hacer crítica política hasta el día del juicio final", dijo.

Respecto a la propia inscripción, Dávalos indicó que "hay temas país que son mucho más importantes".

"Me parece una estupidez lo que están haciendo. Me parece que hay temas país que son mucho más importante. Más importante creo que es saber por qué el Ministerio del Interior se niega a entregarme la información que he solicitado de contratos con (el abogado penalista) Luis Hermosilla. Se negaron vía transparencia y tuve que presentar un recurso de amparo para que el Consejo para la Transparencia me consiga esa información. ¡Esa sí que es noticia. Esa sí que es noticia! (...) Quiero saber si como abogado de Gonzalo Vial (empresario denunciante de su esposa en el caso Caval) lo hace a título personal o a través del ministerio del Interior...", comentó.